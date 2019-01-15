謝金晶滑雪重摔愣住5秒

2019年01月15日 04:11 中國時報 許雅淳 專訪

謝金晶日前赴大阪滑雪，心情興奮。

謝金晶推出台語新專輯《月娘的情話》，她日前突然得知有幾天空檔，臨時決定跟朋友一同赴大阪琵琶湖滑雪，「我說走就走，晚上9點訂機票，隔天早上6點的飛機，整夜沒睡。」她第1次在日本滑雪，相當興奮，剛學時自認平衡感不錯、很有天分，但有次太大意不慎整個人往前摔倒，胸口朝地，像是被重擊似的，「我爬起來愣住5秒，朋友都嚇到。」

謝金晶事後發現肩頸拉傷，「像是摔車一樣，滿不舒服。」返台後休息數日才逐漸恢復，她現在仍十分喜歡滑雪，直呼：「下次還要去，有點著迷了。」她分享此趟去日本6天是小資女旅遊，粗估花費2萬5000元，在當地借住朋友家，省下住宿費，「我們吃也是很省，大家一起分擔飲食費用。」

難忘豬爸笑留人間

而她今年除夕夜未安排工作，將陪伴媽媽、家人過節，今年過年是爸爸豬哥亮不在的第2個年，她表示其實逢年過節都會跟哥哥謝順福一家人去基隆看看豬哥亮，而且現在仍在電視上看到爸爸的作品，「感覺爸爸還在身邊。」

她也憶起爸爸許多搞笑的事情，提到前年在爸爸靈堂時，許多好友忙著幫忙摺紙蓮花，眾人都會討論爸爸帶給大家歡樂的故事，笑成一團，她感性說：「當時心情比較難過，但2年後回想那陣子，爸爸連離開後想到他的人、節目、電影都是開心的。」

謝金晶去年底參加民視《舞力全開》獲得第3名，在總冠軍賽尾聲時，謝順福到場擔任神祕嘉賓，她一看到他當場淚崩，「長兄如父，我看到哥哥就像看到爸爸一樣。」並笑說：「我哭到妝都花了，留下黑色的眼淚，好尷尬。」

(中國時報)