劉書宏鄭茵聲廟裡約會
鄭茵聲（右）之前拍《高塔公主》，劉書宏帶飲料探班。
有「水餃界王力宏」封號的劉書宏，13日下午被本報讀者直擊與女友、「這群人」的鄭茵聲現身行天宮拜拜。兩人自從去年5月戀情曝光後，態度始終大方不忸怩，就連相約拜拜、收驚也「零偽裝」超自在，目擊者說，他們在排隊等候收驚時，一直嘰哩呱啦聊天聊得很開心，絲毫不在意被認出。
目擊者指出，小兩口排隊等候收驚時，劉書宏看起來相當忙碌，除了偶爾講電話，還不時滑手機，一度遭到志工媽媽的制止。收完驚後，他們才去拜關聖帝君，茵聲還特別擲筊問事。而劉書宏為表對神明的敬畏，也遵照習俗，一進廟裡就全程脫帽，露出日前剛染的棕金色頭髮。
劉書宏透過經紀人表示，兩人只是剛好有空，就相約拜拜，他因為媽媽是虔誠佛教徒，平常就很常陪媽媽去龍山寺或行天宮。他還特別解釋，排隊時一直滑手機是因為傳統習俗中，過年都要吃象徵「元寶」的水餃，家裡經營的麵食生意近來因此訂單大增，所以他才會邊排隊邊幫忙處理訂單，被制止時，他還趕緊跟志工媽媽說對不起。
(中國時報)
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