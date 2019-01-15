Penny挺8月肚撐腰唐芯發片

2019年01月15日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

歌壇新人唐芯身為蘿琳亞塑身衣千金，14日舉辦單曲《黏你》發片記者會，她的好友陶 q老婆Penny、藍鈞天與老婆、鍾欣怡到場力挺，Penny將於3月生豬寶寶，她昨身穿西裝外套、搭配黑色上衣，氣色相當好，藏肚功力一流，完全看不出懷有8個月身孕，唐芯表示Penny至今仍會孕吐，「Penny有時候會不大舒服，她現在肚子比較大，每天都少量多餐。」

Penny昨天一早就挺孕肚到會場幫唐芯加油、鼓勵，還準備了黑咖啡、紅豆水來幫唐芯消水腫，唐芯大讚Penny相當貼心，記者會前一天提醒：「睡前不要吃太太多、快回家練歌。」她笑說：「Penny就像我的地下經紀人。」

2人4年前在精品派對上相識，都是射手座一拍即合，私下常相約姊妹聚會，唐芯表示，陶 q也時常接送Penny，十分體貼，而唐芯現在看到可愛的嬰兒服裝、鞋子也會立刻購入送給Penny即將出生的寶寶，大展姊妹間的好友誼。

(中國時報)