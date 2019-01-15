張涵雅孵輯生子雙喜臨門

2019年01月15日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

張涵雅推出新專輯《就是你JUST YOU & me》，她在籌備此專輯時剛好懷上第2胎「小漢寶」，期間老公吳國寶也成功連任新竹市議員，讓外界稱她有幫夫運，她表示兒子出生剛滿2個月，在生產3天前還在拍專輯封面，「小漢寶是很貼心的孩子，懷孕後期也不會感覺特別不舒服，像帶一顆球出門而已，拍封面照時是在良好的身心狀態下完成的。」

她自認是老公工作上的好幫手，「我覺得我是老公的左手，當他右手忙不過來的時候協助幫忙處理，也把家庭顧好，讓他沒有後顧之憂。」並提到老公若有舉辦里民活動，她也願意上台唱歌助興，力挺老公。

張涵雅近期在新專輯宣傳期，她每天收工馬上趕車回家，不會在外面過夜，「每次暫離開小孩去工作，會非常想念小孩，會想回家跟小孩玩。」

(中國時報)