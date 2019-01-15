黃子佼忙出輯喊「很累」
黃子佼近日帶著新專輯《Live&Life》來到POP Radio，先後上了好朋友李明依、蔣同慶的節目《依同開MIC辣！》還在《What's up Music》節目當中向俊菖吐露心情，大呼：「我活得很累！」
宣傳過程中，俊菖更發現黃子佼的頭髮分線會隨著身分變左變右，「歌手黃子佼」劉海往左旁分，回到「主持人黃子佼」身分又變成右分，在頭髮上有所差別，讓黃子佼大讚俊菖是第一個發現這個巧思的人。
黃子佼更透露，26年前差一點要替「紅孩兒」代唱，「後來發現張克帆是很會唱的。」讓他只能再苦等機會敲門。他說本來1993年就有機會出輯，「但為什麼不了了之，我也不知道。」不過他卻認為如果當時就出片，可能會有一段不像自己的時光。
(中國時報)
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