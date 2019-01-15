安心亞寫遺書 裝死自我療癒

2019年01月15日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

安心亞推出全新單曲〈Chillaxing〉，14日與媒體餐敘，歌曲要大家學會冷靜放鬆，換個角度看世界，用「裝死」來自我療癒。她自曝先前遇上情緒低潮時，曾想像自己買好老鼠藥，更兩度寫遺書給媽媽，邊寫邊哭，隔天起床彷彿重新活過來，藉此抒發情緒。

安心亞第1次寫遺書是演戲時自覺表現不好，且看到酸民留言謾罵，第2次則是遇上低潮過得不開心，「我大概寫說錢不要留著，盡量花，不用顧慮到我。」寫完後她會放著警惕自己不要再寫，要過得更努力。她至今不敢讓媽媽看到遺書，就怕媽媽擔心。

農曆年身邊沒男伴

她也笑說，去年準備跨年演出前，因為同時軋戲、拍攝單曲，讓自我要求高的她，每天都覺得來不及準備演出而崩潰，打電話向經紀人哭訴，還放話：「我已經買好老鼠藥了，1月1號我就會吃。」她解釋：「我沒辦法承受表演不好的結果，想說好吧我就盡人事，萬一沒表現好，就想像自己吃老鼠藥，1月1號當作死一天。」幸好演出評價不錯，讓她元旦過得很開心。

今年農曆年她獲得短暫幾天假期，打算和媽媽回台南放鬆，被問身邊是否有男伴相陪，她否認：「沒有！只有女的（指媽媽）！」暑假預計推出新專輯。

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(中國時報)