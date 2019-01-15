林俊傑聖所2.0巡演3月起跑
林俊傑先前在《夢想的聲音3》，嗨唱新歌〈進階〉。
林俊傑（JJ）日前首次參加微博之夜，獲得「2018微博國際影響力音樂人」殊榮，更與鋼琴家郎朗合作〈偉大的渺小〉，精彩演出獲好評，甚至連大陸男團「TFBOYS」成員王源自稱是JJ歌迷，當晚在觀看演出時，調皮地拿起手機拍攝短片，展現JJ的高人氣。
而JJ在浙江衛視《夢想的聲音3》擔任唯一常駐夢想導師，每集皆用心籌備並從未缺席，日前播出節目最後一集，他在現場獻唱新單曲〈進階〉為表演落幕，全場充斥著不捨之情，他也吐露心路歷程，以真摯的90度鞠躬，感謝每一位台下觀眾、幕後的工作團隊、每一位導師和主持人等，氣氛感人。
此外，JJ將展開「聖所2.0」世界巡演，目前已宣布的前5場演唱會，預售票皆已秒殺，線上搶票人數每場突破150萬，首場杭州站於3月23日開唱，此場預售門票一開賣88秒就售罄。
(中國時報)
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