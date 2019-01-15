陳綺貞自嘲邊緣人「快來約我」
陳綺貞13日結束20周年演唱會「漫漫長夜」，她透露接下來會把這場演唱會帶到世界各地，但要先好好休息，表示這一個多月來因為準備演唱會，朋友都不敢找她，「大家全都自動退散，家人也是，突然間沒有人理我，跨年也沒人約，有點落寞，現在想告訴大家趕快來約我！」
陳綺貞此次演唱會難得穿上性感的低胸洋裝，她大方說覺得很自然，不會忸怩，也是合作20年的造型師推薦她這麼做，本來衣服領口更低，因此她遮了一下，「我是覺得沒有心理負擔，都大人了。」她去年上了表演課，發現身體也是一種表達工具，這回演唱會也徹底放開舞動自己，顯得更加享受歌唱。
超時挨罰5.25萬
最終場陳綺貞唱到嗨，安可加碼演唱她19歲時的創作曲〈九份的咖啡店〉，導致超時5分鐘，多付了5.25萬超時費，她笑說：「就是聽到歌迷的呼喚，也是我愛唱啦！」
和她感情深厚的媽媽3場全到，她表示媽媽平常開車也會聽她的新專輯《沙發海》，招牌歌曲則是〈告訴我〉、〈旅行的意義〉。男友兼音樂夥伴鍾成虎在演唱會上兩度登台，甜蜜替她擔任吉他手，兩人情牽20年，被關心起是否準備踏入人生新階段，她僅笑回：「沒有計畫。」喝酒勿開車
(中國時報)
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