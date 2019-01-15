鄧紫棋開心登雄蛋27日搶票
鄧紫棋將於4月27日在高雄巨蛋舉辦「Queen of Hearts」世界巡迴演唱會，她表示這是2019年新年最開心的事，「距離上次來高雄開唱已經是4年前的事了，對台灣的印象很好，歌迷也很熱情，這回再訪高雄心情是非常期待與興奮，也會抽空去品嘗當地小吃。」她興奮向粉絲喊話：「為了讓大家看到不一樣的自己，非常努力在準備表演，希望到時候大家會喜歡。」
而她在2017年底成立自己的慈善基金，2018年做了些科技企業類別的投資，現今仍想嘗試很多新的事物，「希望2019年能克服的問題就是怎麼分身」，她現在不只擔任歌手、寫歌創作等，還開始挑戰不同領域的事情，預告今年會嘗試幕前、幕後工作。主辦單位14日公布高雄站演唱會票價，最高價4800元至800元等，門票將於27日在拓元售票開賣。
(中國時報)
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