昆凌曹佑寧靠綠鬣蜥談情

2019年01月15日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

昆凌、曹佑寧在電影《叱咤風雲》飾演一對青梅竹馬，曹佑寧飾演的杜傑克從高中就暗戀昆凌飾演的莉莉，甚至為對方不惜賭上性命，成為職業賽車手，但昆凌和曹佑寧坦言一開始沒默契，昆凌也自嘲：「男女主角默契欠佳。」最後因「蜥蜴」產生交集。

昆凌和曹佑寧早就認識對方，但僅因朋友介紹見一次面，被問第一印象，異口同聲說：「見過但不太熟。」他們因「蜥蜴」有了共同話題，昆凌想養綠鬣蜥當寵物，曹佑寧說：「我剛好也有養過（蜥蜴），所以就會聊聊關於蜥蜴的品種，想養什麼，還有飼養方式上的經驗談。」還會一起打手遊，在劇組更是大家的開心果。

排戲走位就噴淚

身為前棒球選手，曹佑寧常在片場展現球技，傳接球、掃把當球棒、瞄準垃圾桶投球，各種器材都能變成他的玩具，昆凌見狀主動下戰帖，曹佑寧也不甘示弱給予挑釁的微笑，昆凌笑說：「結果我一球就進了！」後來想挑戰2人同時投球進框失敗，昆凌下結論：「沒想到男女主角竟然默契欠佳。」

2人印象最深刻是相擁而泣的戲，曹佑寧說：「當下導演花了一點時間和我們討論他希望呈現的感覺。」昆凌笑說：「那場戲我們兩個的連結感真的滿強的，才在走位，我們看到對方眼眶都已經溼了。」該片預計今年上映。

(中國時報)