張家輝1片台詞如拍3片

2019年01月15日 04:11 中國時報 徐桐炘

《廉政風雲 煙幕》由雙影帝劉青雲、張家輝及雙影后林嘉欣與袁詠儀共同演出，不計成本前往澳洲取景。張家輝還得克服時差，在澳洲一口氣說出長達3頁的台詞，讓林嘉欣在一旁驚呼：「是超高難度的演出。」他也直呼是從影以來對白最多的一次：「台詞數量比我之前拍3部電影加起來還多啊！」

張家輝的台詞多涉及廉政公署、私菸集團、股票市場等專業名詞，再加上一堆歷史資料，讓他叫苦連天：「比較複雜，也不能隨著順口與否去修改，都要提早準備，才能讓拍攝順利。」但回想拍攝現場狀況百出，反而比背台詞更難應付，「澳洲的天空不是會有直升機飛過，還有很多鳥群從我們頭上經過，讓拍攝受到影響，我也只能一再重複那3頁台詞。」

林嘉欣表示拍戲一有空檔，便會把握時間到附近走走看看，但張家輝到澳洲反而化身宅男待飯店裡，他回應：「我就是宅男啊，三餐也都在飯店裡解決。」林嘉欣笑說：「都不好意思推薦他哪裡好玩。」該片2月5日上映。

(中國時報)