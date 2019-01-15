小薰鄭人碩撇開情侶車
小薰（黃瀞怡）和鄭人碩因《寒單》結緣，2人因個性豪爽迅速成為好友，但也傳出緋聞。
鄭人碩去年9月與前妻簽字離婚，小薰被影射為外遇對象，鄭人碩日前受訪否認此事，昨又有媒體指出，狗仔跟拍2人4個月，發現小薰曾經坐上鄭人碩駕駛的白色車，更疑似換成和鄭人碩同款新車，小薰經紀人表示，她確實搭過鄭人碩開的車，但不是狗仔拍到的那一天。
鄭人碩經紀人表示：「鄭人碩名下從來沒有任何車，但是出外拍戲可能會租車，到處去找親友吃飯喝酒。」由於經紀人開的也是白車，不排除被拍到的車是經紀人所有，另外鄭人碩也經常熱心開車載劇組工作人員，小薰經紀人表示，之前吃完火鍋也是由鄭人碩接送大家，「就連刺青師要去捷運站只有一段路，他也堅持要開車送。」
小薰經紀人證實小薰新車確實是白色，但被拍到出席電影《山的那一邊》映後座談，搭計程車離開後又改搭白色FIT，經紀人澄清，當天是由小薰遠親幫忙開車，笑言該位小薰親友經常好心當「工具人」，駕駛人並非鄭人碩。
(中國時報)
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