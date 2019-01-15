林柏宏花式撩妹老爸中招
林柏宏在《給19歲的我自己》中留鬍子，看起來成熟不少。
林柏宏在愛情片《給19歲的我自己》一開場就有死亡場面，已先一睹為快的爸媽是否會介意？他笑說：「他們對片中的生老病死都習慣了！」媽媽雖然不喜歡他留鬍子，但意外稱讚他片中的滄桑形象，爸爸則會評論演技，此次他重回高中生涯、使出各種花招撩妹，連爸爸都被撩到，評價他：「跟我年輕的時候有得比！」
近日推出不少作品的林柏宏表示，發文宣傳時有時會錯亂，幸好朋友對《給19歲》很支持，不擔心票房，他也督促粉絲趕緊進影廳看他再演高中生，昨透露：「可能不會再演學生。」他表示因學生形象太強烈，雖然不會直接拒絕角色，但一定要有所突破。
成龍來台約吃飯
凍齡外表讓林柏宏經常演學生，他表示從小就在意外型，國小因擔心發胖養成晨跑習慣，自信說：「從來沒有胖過。」但國中時一度一臉爛痘，被女生嘲笑，他不但看皮膚科、內服外用皮膚藥，甚至嘗試用水晶肥皂，還吃中藥，現在則多喝水保養皮膚，也常健身維持身材。
成龍之前來台約林柏宏、王大陸、王力宏等人吃飯，林柏宏表示成龍沒有談太多工作，只有一個個點名詢問大家近況，林柏宏表示，當天也是首次見到房祖名，眾人還約續攤，可惜他因隔天一早有工作而未前往，林柏宏談拍《神探蒲松齡》時備受成龍照顧，「他不是拿一籃東西給大家吃，而是一個一個餵！」《給19歲的我自己》18日上映。
(中國時報)
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