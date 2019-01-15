阿信譜〈人生〉圓夢合作韓寒

2019年01月15日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

阿信（右）對於能和韓寒合作感覺奇妙，圖為〈一半人生〉MV畫面。（取材自YouTube）

五月天結束「人生無限公司」巡演後，阿信跨足早餐界在上海開設早午餐店「扶瑞號」，替知名作家韓寒執導的電影《飛馳人生》作曲並演唱的主題曲〈一半人生〉，MV近日也上線，歌詞則由韓寒填詞，雖演唱會落幕但工作仍一刻不得閒。

阿信大學時就讀過韓寒作品，表示韓寒的書《1988：我想和這個世界談談》，給予他在創作《第二人生》專輯時不少啟發和靈感，他說：「緣分很奇妙，以前大學時代在看《三重門》時，完全不會想像到有天會認識韓寒老師，現在冥冥之中緣分就牽在一起。」

真實傳達主角精神

這回兩人透過音樂作品合作，讓阿信覺得備感榮幸，同時也是另一個層面的挑戰，在編曲後期，他不斷地反覆琢磨，就算忙巡迴演唱會，仍不眠不休弄到日出，就是為了以最好的「音」傳達電影主角勇敢向前的頑固精神。

電影《飛馳人生》描述一位冠軍賽車手因為一場意外失意，但他始終未忘情賽車，不服輸的他決定重新找回自己當年的榮譽。

阿信在看到《飛馳人生》腳本就很期待電影上映，「感覺是笑淚交織的電影，這部電影告訴我們要堅持自己所愛，不要浪費自己人生。」他也希望《飛馳人生》能成為大家人生中重要的電影。

(中國時報)