楊永聰巴黎驚遇大爆炸

2019年01月15日 04:11 中國時報 蔡琛儀

創作歌手楊永聰推出中英文雙碟新專輯《Lost＆Found》，上周應邀赴法國巴黎拍攝微電影廣告，走遍花都取景，他表示正要拍攝第一個鏡頭時，卻遇到巴黎麵包店發生大爆炸，與下榻飯店僅一街之隔，相當驚悚。

楊永聰回憶，當天早上他剛好起早要拍攝第一個場景，他站在酒店陽台外面，突如其來轟天的爆炸聲，接著地板震動與瓦斯煙霧瀰漫，慘叫哀號聲不斷，緊接著一陣陣的爆裂聲與地板的晃動，隨即飄來燒焦瓦斯味，當下大家都被嗆到彎腰咳嗽飆淚，耳邊還不時的傳來有人求救與救護車的鳴笛聲，讓他一度以為是恐攻。

他第二天仍進行拍攝工作，但因為被爆炸巨響波及，至今仍有耳鳴的狀況，在英國出生長大的楊永聰說，小時候在英國也經常耳聞北愛爾蘭的恐攻事件，因此心情未受太多衝擊，只是現在走在巴黎街上，隨時都擔心會不會再來一爆。

楊永聰此次拍攝還碰到法國美女搭訕，除了跟蹤他，還大方表明想認識他，他立即表示已婚，但法國美女仍鍥而不捨地跟著外景隊，讓他受寵若驚。

(中國時報)