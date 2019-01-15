田中達也 創意玩台灣珍奶

2019年01月15日 04:11 中國時報 報導溫博鈞

「粉盒中的沙灘排球」顛覆想像，令人發噱。

「奇異果切片上的農夫」奇幻異想，引人入勝。

田中達也一雙巧手讓駱駝隊在炎氣熏人的「起司沙漠」躊躇前進。

微型展2.0田中達也的奇幻世界

素有日本微型之神稱號的田中達也，忠實呈現日常生活小物原貌，卻又以超乎想像的幽默感顛覆一切，去年曾來台舉行首次「微型展」，吸引12萬粉絲朝聖，掀起話題。他又帶著全新「台味」作品再度登台，現正於華山1914文化創意產業園區開設「微型展2.0」。

田中達也的微型創作世界很快吸引全球粉絲，作品經常在SNS上一公布便狂吸讚；去年第一代微型展好評不斷，田中達也的個人IG粉絲數從60萬暴增至180萬人、推特從20萬增加至29萬人追蹤，全世界粉絲都被圈進他充滿魅力的微型異想世界。

首度公開最新作品

這次田中達也「微型展2.0」特展中帶來超過150組全新創作，搶先在台灣站首度公開最新作「放大版動態迴轉壽司高速公路」；另外，繼去年「鳳梨酥」之後，再次獻給台灣觀眾最具台灣味的限定版作品「珍珠奶茶」。來台開展時，田中達也在展場說明，因為自己很愛喝珍奶，想藉此表達感受到的台灣人熱情，幽默發想任誰看了都會莞爾一笑。而田中達也透露，從發想到完成作品他竟只花了3小時。

8大展區不同主題

微型展2.0展區主題分為自然、冒險、旅行、工作者、運動、家庭、交通和玩樂8大展區，打造出3組1比1放大比例的微型拍照空間，讓人深陷超大沙灘排球、原子筆頭遊樂園以及巨骰城市，來場者人人搶當網美、一拍再拍，田中達也還親自示範如何拍出Kuso俏皮照，逗趣搞笑，邀請大家一同在他的微型世界，玩出天馬行空的想像與活力。購票請洽寬宏售票系統。

(中國時報)