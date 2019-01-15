穿著PRADA的科學怪人

2019年01月15日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

PRADA 2019秋冬男裝系列自《科學怪人》擷取靈感，以軍裝輪廓解放那些不符合主流卻渴望展現真我的人們。（CFP提供）

腳踩膠底紳士鞋的模特，戴上由亮色混毛點綴的帽子、肩飾和粗框眼鏡，詮釋摩登版的時尚「科學怪人」。（PRADA提供）

模特身上的閃電標誌及左胸別著的愛心裝飾，分別象徵科幻故事中找尋愛情的浪漫。（PRADA提供）

飾有鋸齒狀鞋底的Cloudbust Thunder休閒鞋款，自Cloudbust運動鞋型延伸，完美拿捏於優雅和狂放之間。（CFP提供）

由大小口袋組成的後背包款，採用尼龍、皮革等代表性材質，搭配飾有品牌Logo的迷你小包，打造伸展台上的吸睛焦點。（CFP提供）

Miuccia Prada女士的政治學背景，令她的設計充滿哲學觀點，日前於米蘭展開的PRADA 2019秋冬男裝暨早秋女裝大秀上，她即用時尚通電，在AMO設計團隊的燈泡陣法中，喚醒一群沉睡的科學怪人。

不符合主流 渴望展現真我

Prada女士眼裡的「怪人」，實際是那些不符合主流卻渴望展現真我的人們，開場男模一襲黑色正裝，刻意裸露出胸前的脆弱，取材軍裝輪廓的俐落身型，伴著身體上繫著的雙重腰帶釋放。黑、灰、軍綠、深藍，模特們隨電影《阿達一族》、《洛基恐怖秀》改編的音樂大步邁出，身上畫滿由插畫家Jeanne Detallante操刀的科幻印花，科學怪人拴著螺絲的臉孔和玫瑰、閃電交織成了剖析人性細緻情感的符號，左胸別上的愛心，則象徵尋找愛情的浪漫。

男人背著由小包組成的「行囊」踏上生命之旅，代表性尼龍材質的多層袋包和掛上金屬鍊帶的迷你小包，像是分裝了路途中的各種疑惑，我們為何而戰？真實的恐怖又為何物？戴上混毛裝飾的帽子、粗框眼鏡，腳踩膠底紳士鞋或自Cloudbust運動鞋所延伸的Cloudbust Thunder休閒鞋款，整裝完畢的生物，有意識地穿梭於優雅和狂放之間，藏著PRADA標誌的男男女女，正繼續為兩個世紀前就開始的故事賣命奔走。

(中國時報)