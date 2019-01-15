女神卡卡優雅改運奪后 《羅馬》導演狠嗆川普
《羅馬》導演艾方索在廣播影評人協會獎奪下最佳影片，片中2位女星也相當感動。（美聯社）
茱莉亞羅勃茲選穿LOUIS VUITTON訂製刺繡燕尾服褲裝，俐落詮釋大器架勢。（CFP提供）
艾蜜莉布朗特穿PRADA雪白水晶裝飾禮服，搭配Jimmy Choo的Cloud手拿包。（美聯社）
第24屆廣播影評人協會獎日前於美國加州登場，今年紅毯上眾女星均收起裸露性感，改以氣質取勝，女神卡卡一襲CALVIN KLEIN by Appointment淡粉色絲質晚禮服展現雍容大器，在金球獎失利的她成功以《一個巨星的誕生》和《愛．欺》葛倫克蘿絲（Glenn Close）並列最佳女主角，卡卡上台含淚先向前輩道賀，「我媽和葛倫是超級好朋友，所以我超開心她今晚能拿獎。」
墨西哥導演艾方索柯朗上周六才在洛杉磯影評人協會典禮上意有所指地感謝主辦單位：「你們幫忙打破了『長城』。」接著再度以《羅馬》在廣播影評人協會獎橫掃最佳影片、導演、外語片和攝影4大獎，上台後更直接嗆川普政府：「這群墨西哥人不像他們被描述的那麼壞好嗎？」
紅毯意外有多位女星禮服撞色，茱莉亞羅勃茲穿LOUIS VUITTON訂製刺繡燕尾服搭配白色長褲、莎莉賽隆身著GIVENCHY銀白色禮服、艾蜜莉布朗特則以PRADA雪白水晶裝飾禮服登場，3后一起黑白配，可說是各有勝場。
(中國時報)
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