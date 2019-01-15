2019年01月15日 04:11 中國時報 陳大任 、 石欣蒨 報導

「遠傳問問智慧音箱」成為居家生活好幫手，上市半年熱銷2萬台。（遠傳電信提供）

蘋果的智慧音箱HomePod終於在本周五（18日）正式進軍華語市場，將率先於大陸及香港開賣，定價為2799元港幣及2799元人民幣。（蘋果官網）

物聯應用當道，透過聯網音箱，消費者動動嘴就可以知道天氣、股市、百科資訊，還可以遙控家裡的電器，預先煮飯、沖咖啡，出門若忘了關燈，不必跑回家就能遙控關燈。

遠傳趁熱再攻 衝3倍銷量

今年CES大展最夯的話題之一就是物聯網，家電、電信等大廠各自從產品、應用、服務等面向發表最新產品。遠傳電信昨（14日）推出「小愛講」及「小狐狸」兩款攜帶式智慧音箱，不僅承襲「愛講智慧音箱」所有功能，體積及造型更加輕盈、可愛，提供消費者更全面、多元場景的智慧聲控服務。單機價2990元，綁門號499元起，免費帶回家。

據Deloitte指出，智慧音箱市場2019年市場價值將達到70億美元，較2018年的43億美元，年成長率達63％，成為歷史上成長最快的網際網路裝置類別；遠傳電信去年6月推出愛講智慧音箱，創2萬台熱銷記錄，今年加上新推出的小愛講、小狐狸，業者樂觀預估年度銷售可望再衝3倍。

遠傳電信表示，觀察去年消費者使用情形，最熱門的3大服務是音樂、百科和天氣的查詢，音樂部分，目前小愛講、小狐狸將送FriDay音樂4個月或KKBOX 2個月服務，若是綁定門號的話，再享12個月「愛講智慧語音助理服務」，以及廣播、翻譯和有聲書等加值服務。

HomePod迅速捕捉用家聲音

蘋果也看準了智慧音箱在華語區發展迅速，旗下的智慧音箱HomePod本周五（18日）正式於大陸及香港開賣，成為比國外首個打進中文市場的智慧音箱，主打小巧不到18cm高的體積，即能帶來高品質的音響效果之餘，內建的6顆麥克風還可迅速捕捉到用家的聲音，台灣消費者也不用失望，因為在去年HomePod已取得台灣NCC認證，相信不久的將來即有機會在台上市，

但值得注意的是，目前HomePod在香港及大陸市場定價為2799元港幣及2799元人民幣，相當於台幣約1萬1000元至1萬2800元左右，不僅比美國定價貴，比起目前台灣市場上的智慧音箱定價也都高上好幾倍，再次考驗果粉的信仰度。

(中國時報)