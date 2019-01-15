《長日將盡》成靈感 F1耍MAN

2019年01月15日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

DSqaured2以高潮迭起、天堂、豐沛等為關鍵字發揮，印著搖滾標語的獸紋背心和刻意做出「露底褲」效果的褲腰，充斥著伺機而動的不羈活力。（CFP提供）

由義大利設計師Massimo Giorgetti操刀的MSGM，則把快速演進的服裝透過「一級方程式賽車」主題聯想，其中也加入日本漫畫的熱血插圖作為印花。（CFP提供）

2019秋冬米蘭男裝周上，設計師們依舊自剪裁、風格中尋找新舊間的平衡，源於英國的DAKS為慶祝品牌成立125周年，並從3位英國作家被改編為電影的故事中找尋靈感。諾貝爾文學獎得主日裔作家石黑一雄《長日將盡》筆下的貴族莊園，藉由標誌性格紋、獵裝演繹，搭配大銀幕上黑白映畫的定格畫面，為整體英倫血統定調。

DSqaured2本季秀場上，仍如夜晚的狂歡派對般熱鬧，Dan及Dean Caten這對加拿大兄弟檔設計師，更以高潮迭起、天堂（Nirvana）、豐沛等為關鍵字發揮，印著搖滾標語的獸紋背心和刻意做出「露底褲」效果的褲腰，充斥著伺機而動的不羈活力。

而由義大利設計師Massimo Giorgetti操刀的MSGM，則把快速演進的服裝透過「一級方程式賽車」主題聯想，不管是飾有「More Speed」或「Run Away」等標語的上衣，或是環保皮革拼湊出的運動服輪廓，均讓男人可以自信衝刺街頭賽道。

(中國時報)