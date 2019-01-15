Janet育兒樂 收屎有法寶

2019年01月15日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

Dyson Supersonic吹風機23.75K金箔特別限定版，1萬7600元，現享新品上市體驗價1萬6200元，含2年保固。（Dyson提供）

LG CordZero A9+快清式無線吸塵器溼拖款，3萬900元起，2月28日前購買指定型號送限量歐樂B電動牙刷及半年份的電動牙刷刷頭。（LG提供）

謝怡芬Janet昨（14日）到「LG CordZero A9+清潔家務密室」示範使用全新的「智慧雙旋溼拖吸頭」。（LG提供）

最近因為「無人島吃堅果」在PTT引起熱話的Janet謝怡芬，昨（14日）出席「LG CordZero A9+清潔家務密室」活動記者會，現場大聊1歲多兒子Egan的趣事，事緣之前正要跟老公炫耀Egan坐了10幾小時的飛機都乖巧、沒哭鬧，可下一秒就大便了，而且正要幫他清理的同時，轉頭就看到Egan坐在自己的大便之餘，連手上及身旁都有大便的痕跡，笑說：「Egan真的是天使，但他也會做一些讓你很傻眼、崩潰的事，讓你哭笑不得！」

而LG正好趕在年前推出了全新的「智慧雙旋溼拖吸頭」，讓乾吸、溼拖兩大功能合二為一，透過電動幫浦控制出水，系統會自動感測清潔過程中的溼拖水分需求，提供3段不同適合的出水量，配合業界獨創的可清式水洗氣旋，讓像Janet一樣會崩潰的媽媽們不再煩惱，輕鬆為家中年前大掃除。

另外，Dyson也推出了應農曆年的全新Dyson Supersonic吹風機「23.75K金箔特別限定版」，在吹風機圈外層特以紅色當底漆，再由金箔工藝家以精細的手工工藝覆蓋上23.75k金箔，就算經過時間的變化，金箔表面也能展現出溫潤的色彩，即日起將在台公開販售，全台僅限量千台，現享新品上市體驗價1萬6200元。

(中國時報)