速食業漲聲響起
麥當勞考量營運成本，是否跟進調漲價格，將正式公布。（麥當勞提供）
摩斯漢堡陸續導入自助點餐機功能，減少人力配置需求。（摩斯提供）
肯德基宣布，單點炸雞調升6元、單點漢堡調升9～10元，而XL套餐調升10元。（參考圖，肯德基提供）
今年以來才半個月，但餐飲市場價格不斷上漲，速食業繼「拿坡里」上周調漲披薩價格10元起後，台灣「肯德基」宣布即起（15日）也調整產品售價，表示自2016年起，迄今已逾2年未調整餐點售價，考量營運成本，並檢視產品價格，整體產品價格調幅約5％。
單點炸雞漲6元 漢堡漲10元
肯德基表示，調價有漲價也有降價。個人套餐較原價最高調降26元，而價格調升的餐點，包含單點蛋撻調升2元、單點炸雞調升6元、單點漢堡調升9～10元、XL套餐調升10元，桶餐類則視產品組合不同，價格調升16元起。此外，99元超值套餐，與經典拼盤、點心盒、上校雞塊與雞米花分享盒、洋蔥圈與雙色地瓜QQ球等點心，價格並未有調整。
關於連鎖速食產品調漲價格，相較於其他速食品牌的快速回應，肯德基隸屬的「富利餐飲」一向從未出面說明，僅交由委外公關公司代為發布聲明，繼上周拿坡里漲價點火後，本報雖然持續聯繫富利問漲價可能性，但公司相關處理人員仍噤口不回，這次確定漲價也只由委外公關發新聞稿，因此富利旗下的「必勝客」是否隨之跟漲，公司仍無回應。
麥當勞持保留 漢堡王推超省餐
其他業者部分，麥當勞則回應，考量市場環境、消費者喜好與營運成本，也持續檢視產品組合，並評估價格結構，相關內容待最後確認後，將正式公布，對於是否跟進調價尚持保留。摩斯漢堡表示目前未有計畫調價，近期於多家門市點餐機開放信用卡支付功能，預計今年推出新的點餐功能，縮短顧客排隊的時間，未來將進一步減少人力配置需求。此外，漢堡王逆勢推出抗漲超省餐，因應小資族與學生族群，推出超省餐79元起，售價79～99元，訴求為目前速食業最便宜的套餐。
(中國時報)
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