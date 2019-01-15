芥花油市占竄升台灣第3
芥花油市占率逐漸提高，在台灣僅次於葵花油和調合油，尤其日本使用芥花油達7成以上，就是看好它的不飽和脂肪酸較高、耐高溫更可達到220度，油質穩定。泰山企業昨（14日）公布于美人成為主力商品「純芥花油」的代言人，于美人也現場示範拿手的手路菜，用廚藝與美食拉近與子女的感情。
泰山行銷副總雷松清表示，泰山是全台第一家獲得國際SQF食品安全驗證最高規範的企業，「純芥花油」也通過10項國內外嚴格認證。芥花油在日本，一直是最受歡迎的用油選擇，在推廣下也讓台灣市場逐漸擴展，去年的芥花油使用量，已超越長久以來慣用的沙拉油，成為台灣第3大油種。
于美人也向消費者說明選油要注意的細節，包括鼻子聞聞看有無油耗味，如果完全透明就不用要，代表放太久了有氧化問題，而「純芥花油」也以小包裝滿足小家庭需求，不易因大桶裝而放久變質。
(中國時報)
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