量販辦年貨 滿2000享9折

2019年01月15日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

愛買獨家Healthy Plus特級鹹蛋黃腰果350g，199元。（愛買提供）

家樂福可樂果馬辣麻辣鍋口味，創意口味零食，原價69元、特價47元。（家樂福提供）

春節腳步近，到量販店辦年貨，愛買3萬件商品3.9折起，上周末和19、20日都針對HAPPY GO卡友推出全館單筆滿2000享9折優惠；2月12日前買100元紅包有機會抽市價7萬3800元的Gogoro2、持中信LINE Pay卡獨享LINE Points 2％，回饋翻倍。

愛買年節禮盒超過500項，逾50項卡通授權禮盒最吸睛，本月上架至今帶動伴手禮業績增5倍；上千項年貨零嘴，有5成吹異國風，鹹酥雞、鹹蛋黃口味最夯。

家樂福2月12日前結合量販、超市、線上購物3個通路，零食、禮盒、乾貨、生鮮、年菜、掃除、居家舊換新、尾牙家電等上萬支年貨商品3.7折起；除了健康當道，創意口味也具特色，像是新加坡熱賣的食樂坡魚皮、洋芋片的鹹蛋和辣味鹹蛋口味，與可樂果與麻辣鍋名店推出馬辣麻辣鍋口味等都受歡迎。

(中國時報)