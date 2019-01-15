韓醫美保養品牌AHC 新品上市救敏感危肌

2019年01月15日 04:11 中國時報 （盧韋伶）

最近天氣冷熱陰晴不定，敏兒紛紛出沒，泛紅發癢的肌膚是愛美女性最大困擾。在台上市已邁入第二年，起源於韓國醫學美容診所的AHC推出瞬效保濕B5系列，是專門為敏感肌研發的產品，共有6支基礎系列品項，其中只運用親膚安全成分的AHC瞬效保濕B5玻尿酸精華液，售價1000元，上市後更創下每6秒銷售1瓶佳績。

(中國時報)