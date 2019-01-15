PUMA新女力運動鞋外型機能再進化

2019年01月15日 04:11 中國時報 （吳佩汾）

PUMA持續提倡「DO YOU我就這樣」新女力運動，今年推出PUMA Mode XT新女力訓練戰履，售價3280元，打破傳統專業訓練鞋冰冷框架，以搶眼的強壯大底搭配緞面拉皺鞋舌，鞋面採用針織襪套增加包覆感，並將NRGY避震顆粒融入IGNITE FOAM中底，強化足跟及側面穩定支撐及耐久性。

(中國時報)