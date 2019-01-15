字裡行間 任心意流動

2019年01月15日 04:11 中國時報 許文貞 紀錄整理／

決審作家平路。

決審作家郭強生。

時間：2018年11月10日下午15:00■地點：中國時報大樓B2會議室■決審委員：周芬伶、平路、郭強生■副刊編輯小組：盧美杏、邱祖胤

第39屆時報文學獎散文組共收到573篇作品，經過初審委員汪詠黛、凌性傑、周昭翡等選出60篇進入複審，再由複審委員王盛弘、朱亞君、方梓等挑選出11篇進入決審並成為入圍名單。在3位決審委員周芳伶、平路、郭強生等的討論後，選出首獎、二獎與三獎各一名。

以下為散文組決審會議紀錄。

周芬伶（以下簡稱周）：

原本期待作品的多樣化，但讀起來覺得太整齊了，在取材或寫稿上面偏安全，沒有那種怪怪的、比較叛逆的作品。以前親情的東西很多，這次沒有，反而是很多行業、職業的奇觀比較多。這跟傳統的抒情散文較不同，無論敘事或戲劇性都有小說的感覺。會讓人很難取捨，因為雖然題材好看，但這樣算不算是一個好的散文呢？也讓我思考，我們應該怎麼看待新人寫散文時的文字感或散文感？

平路（以下簡稱平）：

這次的徵獎作品文字順暢、雅緻，在文字的造詣上算是非常讓人滿意的。但那種比較強悍的、跟世界以一個拮抗姿態存在的散文比較少，幾乎沒有一篇顯現出寫作的姿態或對社會的看法，這是我作為評審更希望看到的。雖然讀來很平順、適切，但讓讀者可以停下來想：「啊！散文可以這樣寫。」這樣的作品比較欠缺。

這次散文像小說的不少，我特別想提出，散文是一個特別的文體，作者應該要提出對散文的心意，或是只有散文能做到的事，像是用散文寫出別人沒有的形式。堅持它不是小說，不是以情節取勝，不必以小說的節奏吸引讀者，而要有做為散文這個文體能做到的事，希望給創作者共勉。

郭強生（以下簡稱郭）：

今年決審作品文字流暢結構工整，但也呼應前面兩個老師說的，好像都在一個安全距離，沒有辦法再深入的感覺。雖然像百工圖很好看，但都只是偏向一種報導。報導文學跟散文還是有差別，散文會讓你更親近，情緒更生動。

這批作品題材新鮮，但也許也是這幾年的散文發展很多元，這批作品隱約都看到以某類型的散文為範本，很安全地翻作的鋪陳方式。雖然多元，但我會想看有沒有亮點，而不是成為經典散文的另一種八股，缺乏更細膩、生動的情緒和口吻。

整體來說，模糊散文與報導文學的作品很多，有些甚至用更小說的觀點。所以挑選時，我更重視的是對於散文的書寫，在其中體會一些平常我們不會感動的事，而不是台面上街頭訪問就能得到的感覺。散文是不能隱藏的，報導可以躲在敘述觀點的後面，但散文的那種自信，反而是我更看重的。

第一輪投票，每位評審從11篇之中選出3篇。其中〈當我成為靜物並且永遠〉獲得兩票、〈廚房〉兩票、〈吹笛人〉一票、〈被遺忘的故事〉一票、〈女兒結〉一票、〈面紙人〉一票、〈陌生人之歌〉一票。共7篇作品進入討論。由得票多的作品開始討論。

〈當我成為靜物並且永遠〉

芬伶：

這篇是這幾篇中唯一讓我震動的一篇。他用小孩子的眼光去了解大人的世界，用很多物品的堆積、錯位的訊息，好像要藉著到遊樂園，逃離成人恐怖殘酷的現實世界，最後發現其實無法逃離。他好像什麼都寫了，也好像什麼都沒寫，感覺是靜靜的殘酷，文字也非常的漂亮。我覺得是多年來看的比賽型的散文之中，算是很有個性、特性的一篇。

郭強生：

這是一篇後座力很強的作品，用破碎的記憶中的片段，透過慢慢渲染的方式，把他跟母親之間彼此綑綁又有點孤絕的感受，雖沒有明說，但很巧妙地用記憶的場景重新連綴起來。所有的物品，用瑣碎而堆砌的方式，反而會有一種時代的生活感。結尾加很大的分，他以為要去看的樂園，結果是一個廣告，小孩子對世界的誤會、破滅和距離感，親子關係結束在這個場景，很漂亮，後座力就出來了。

平路：

這篇我也覺得很震動。豔麗、奇情、色澤詭異的美感，我也可以支持這篇。我也很喜歡遊樂園的結尾，原來一切都是徒勞空白，對照物質世界的堆砌，真的有玄虛感。

我沒有投的原因是這一篇更有小說感。可能我的閱讀有誤，但它實在很像fiction，像一些電影，有超現實感，我不太覺得是作者的親身經歷，比較像是想像中的古董店裡的孤單的小孩，有一個不尋常的童年經驗，比較像是虛構出來的。他的描述真的很像一般刻板印象裡的那種奇特古董莊園。

所以我可以支持，但我會覺得這個作者的潛力其實在小說，不是在散文，他的描繪是照著某一種「希望你進入那個氣氛」的筆觸，跟真實的經驗可能有關，或者不是完全相關，這是我作為讀者的感覺，甚至有一點希望這是根據這樣的一個故事衍生出來的小說作品，這是我沒投他的原因。

但他的優點非常的多，很佩服他確實營造出從古董店角落看到外面塵埃的世界。那個不真實感，我說不出來，但從頭到尾，包含跟父親非常戲劇化的場景，都讓我覺得更像小說。

〈廚房〉

周：

這篇的寫法就是傳統抒情的寫法，題材也不很新，因為廚房已經被寫爛了。但書寫者很精巧，細膩的，把年過30、面臨結婚的困境，像是被困在角落，借廚房寫出女性的幽微心事。不是很單純的，而是很多層次，空間也有流動感與層次感。

他寫女人在廚房中變成戰場，很細微的戰爭、暴力在進行，很犀利，不是溫柔敦厚，而是批判的思維，但是包在一個含蓄的方式來寫。文字也都很到位，有一些地方下得很妙，雖然形容不是非常好，但剛好到那個落點，不是很白，也不是很華麗，很剛好。是水準之作。

平：

這篇可能是我這次最喜歡的作品。確實廚房這個題目一再被寫。大家對廚房都有溫暖的感情，所以題材不新，但他不但私密真切，足夠用散文的形式乘載所有的複雜，真的有做到小說做不到的事。既是最私自的心思，又碰到社會跟性別、婚姻、關係、自主性等等議題，但每個段落又足夠私密，足夠真情。

這個作者應該是女性吧，看到微妙的拉扯，在結婚與不結婚之間，矛盾在於，他要這樣的安定嗎，但這又跟他相信的廚房裡的自主和佔有互相矛盾，在這個拉扯之間寫得非常好。應該是最獨特的空間，卻常被其他的家庭份子分享競爭，也有一些讓他畏懼的，都用最細膩的筆法碰觸到，但不煽情、不渲染。

我最喜歡那種矛盾，是他也想要結婚，想要兩個人的生活，但同時又害怕那個廚房不是他所想要的樣子，甚至讓他回溯到不願意進入廚房、鍋鏟之間也有戰爭的日子。廚房是一個大家都寫太多的題材，卻依然有讀來低迴的片段，是我很喜歡的作品。

郭：

我講一下我為何沒投這篇。雖然是廚房，講了三代的女人，但我沒有感覺到廚房的空間，太概念式了。我只看到他前面提到的廚房夢想，但缺乏一種比較生活的，真的感受到每一代女性的空間是不同的，雖然有廚房這兩個字，卻沒有廚房代表的意義和生活成長，所以整個家庭背景很模糊，只感覺很中產很小康。

文章裡應該要給我們一些事件，但幾乎沒什麼事件，像在寫感覺跟概念比較多，雖然感覺跟概念的層層疊疊處理得不錯，但缺乏一個實在真實的空間。雖然我是男生，我也做菜，我從小也經歷過很多廚房，我覺得這個廚房缺了一味──「人間煙火味」，而是很中產的、喝著下午茶在談充滿油煙的廚房。（待續）

(中國時報)