當我成為靜物 並且永遠(下)

2019年01月15日 04:11 中國時報 白樵

入店時，我說我受傷，不小心的。母親衝入盥洗室搜刮所有乾淨毛巾，她在水龍頭下仔細清洗傷口，再命我用乾毛巾按壓其上。母親拉下鐵門，開車奔往最近醫院急診，我雙眼視前，沿路滿載的樹，光。血從布與指縫間滲出。她責罵我，沿路哭，喃喃自語，祈禱我不會摔裂成另一個父親。

半身麻醉的我癱在台上，醫生先用剃刀將傷處周圍髮絲剔去。深能見骨了，醫生說。母親站後方看醫生處理我後腦勺上的紅血黃膿，深灰頭骨，她在傷口縫合前，閉上了眼。

醫生拿銼刀，刮除乾涸油畫顏料般，在我頭骨上刨，削。好癢。頭骨如何牽連神經呢？我猜不透。止血，針縫與斷層掃描後，我被綁在另一張床上準備核磁共振攝影。我在一個房間，母親與醫生在另一個，透明玻璃罩區隔了彼此，我好怕這就是永遠。在讓陌生的磁氣與光穿梭，切割我的身軀前，我違抗醫生的建議，睜開了雙眼。

復原期不能閱讀，不能觀影，不能哭，不能笑不能有任何強烈情緒。我進食，熟睡，站立，讓自己像一個物件般無有悲喜。好不容易拆線了，母親卻禁止我外出。我在店的後進，偷看昔日玩伴，拖著長長的鼻涕，在門口等。他開始哭喊，不斷將手印拍打在落地窗上，一個疊一個，最後掛在窗上的，是他難以辨認的臉，如受晨霧遮礙。我母親在掌櫃桌前撥了電話，霧裡，飄出他的母親，她拖著我的玩伴走遠了。此後，我再也沒有在花檯上看過他。

禁錮許久，一個平凡周間深夜，打烊前，我趴在店裏的明式掌櫃桌上，手指報紙底部切欄廣告，對母親說，帶我去。那是一座新建的白堊期主題樂園，各式走獸奔馳飛行，站立。我想去，我說。我猜那時我臉上乾涸缺氧的神情終於動搖母親。母親允諾。

兩個禮拜的等待。母親的英式迷你奧斯汀，純白烤漆鑲銀線，整座車身反光在盛夏烈陽底，像座自體燃燒的行星。好熱，老爺車冷氣送著霉味，吃力運轉。窗外，隨風揚起的塵，還有缺水，枯萎的沙漠植物不斷後移。好遠啊，我說。轉頭，我發現不太習慣見著白天的母親，她一手打方向盤，一手查閱平放腿上的郊區地圖，沒回話。汗大把滲進絲質衫，母親的胸口後背上爬著荷葉型的跡，那日她難得穿及膝百褶裙，輕而立體，爍著印壓的金。

拐了無數的彎，上坡入山，夕照底隱士園區現跡。下車，塵土紛飛漫天，母親戴上墨鏡，我奔跑，張看，盡是碎石枯草，徒剩兩隻吊了孤長頸的草食腕龍被遺棄著，沒有樂園。母親在黃草皮上，發現一塊白漆木板，刻寫房市銷售標語，原來，所有的史前遐想，純屬建商策略。整日的徒勞，太陽在我身後死了，母親狠狠抓著我的手，再開好長的路返家。後來我明白，所有遠行，最終必須回歸，那堆滿物品的後方房間。（全文完）

(中國時報)