協議案今在議會闖關！脫歐表決 梅伊恐面臨恥辱性挫敗

2019年01月16日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

英國脫歐接下來怎麼走

英國國會下議院15日（台北時間今天凌晨3點），針對首相梅伊政府與歐盟達成的脫歐協議進行決定性表決。梅伊在投票前夕持續向議員喊話「再好好看協議一眼」，為了國家挺下去!因為一旦遭否決恐導致硬脫歐、甚至國家分裂，但反對黨加上執政保守黨部分議員不買帳，協議極可能以「崩潰式」慘敗收場。英國《獨立報》直指，梅伊在這場「猶如諾曼地登陸的關鍵戰役中，鐵定面臨恥辱性挫敗。」英國勢必將陷入另一波動盪政局中。

政局動盪 倒閣山雨欲來

此次投票是英國3月29日正式展開脫歐程序前的最後一道關卡，也是梅伊最難闖過的障礙。據英國媒體估算，反對票至少超過2百張─包括約百名保守黨議員、以及工黨等在野黨。歐盟官員透露，若反對方以超過60票差距讓協議過不了關，幾乎可宣告脫歐協議死亡。

一旦支持方慘敗，除非梅伊提出意料之外的重大讓步，否則最大在野黨工黨黨魁柯賓，最快可望在當晚就提不信任案，甚至倒閣、以及推動提前大選；雖然保守黨議員不可能為他背書，但無論如何英國政局動盪難免，意味這個過去的日不落大國，繼2016年震驚全球的脫歐公投過關後，再次站上十字路口。

脫歐期限 可能延到7月

脫歐協議草案原定去年12月底表決，但因朝野對草案中關於愛爾蘭邊界議題反彈甚鉅，梅伊因此決定拖遲日程，顯然仍無法爭取到足夠支持。梅伊14日向後座議員們喊話，意圖爭取逆轉勝的契機。她坦承協議不完美，但下院若否決脫歐協議，最終恐導致英國無法脫歐，也會「令人民失望」「為人民對國家的信任帶來災難性傷害。」

在這項舉世矚目的表決前，梅伊15日上午先召集內閣談話，下議院則在中午時分完成最後辯論。不過據英國媒體報導，梅伊尚未告知內閣協議若遇挫敗，如何持續脫歐進程，內閣對梅伊的後續做法也抱持分歧。脫歐派認為梅伊應與歐盟重議，並對歐盟施壓，留歐派則希望，梅伊能和工黨取得妥協。在結果出爐後，梅伊將開記者會，宣布她會採取的後續行動。

歐盟似乎也已嗅到梅伊難以翻盤的蛛絲馬跡，很可能把脫歐啟動日期、也就是《里斯本條約》第50條規定的脫歐期限，從原本的3月底延到7月。倘若梅伊政府向歐盟提出延長期限要求，歐盟理事會主席圖斯克預料將召開特別領導人高峰會議，討論延長英國的脫歐期限。

(中國時報)