為爭取2020年連任埋下伏筆！蔡英文盼有足夠時間 做想做的事

2019年01月16日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

民進黨在九合一大選慘敗，黨內逼宮聲浪不斷，對於是否爭取2020年連任，蔡英文總統日前與雜誌類媒體餐敘強調，她只有一個心願，就是把想做的事，在足夠的時間內把它做好。此話等於間接表明連任意願。

是否參選 談這個還太早

獨派4大老日前聯名登報，要求蔡英文不要參選2020年總統連任，蔡當時強硬回應表示，「誰要選誰不選，不是誰說了算」。今年元旦與電子媒體茶敘時也首度透露，「任何總統都希望有足夠時間把想做的事情做完，但現在談這個還太早」。

蔡英文14日與雜誌類媒體餐敘，根據《鏡週刊》報導，對大老強勢逼宮，蔡英文表示，這就只是「4個老人家登的一個廣告啊」。

至於過去一向挺英的前中研院長李遠哲，這次也參與連署逼宮，外界認為是因為不滿意前教育部長葉俊榮「放管」，蔡英文表示，李遠哲對她的不滿，主要是認為政府對於基礎科學的研究經費，以及面對氣候變遷做得不夠快。

李遠哲認為，政府把很多經費都用在應用科學，他代表很多中研院士反映不滿。此外，他認為在解決空汙、碳排放及永續能源這些事情上，做得不夠快，「但我們趕進度已經雞飛狗跳了，顯然他對這件事情很在意。」

蔡蘇體制 讓中生代歷練

媒體追問，是否已做好只做一任總統的心理準備？蔡英文先是笑著說「這題好像滿危險喔！」接著語氣堅定的表示，希望「有足夠的時間，把想做的事情作完」。

媒體也對「蔡蘇體制」如何運作感到好奇。蔡英文表示，她對行政院長蘇貞昌充分授權，兩人共同認知就是，「讓中生代能夠有更多的歷練」。

外界質疑蘇蔡兩人過去曾有心結，未來能否運作順暢？對此，蔡英文表示，蘇「曾經是我的長官，也曾經是競爭對手」，但很多情況都已有所不同，她與蘇貞昌做事的方法，都會跟著調整。

內閣改組 充分尊重蘇揆

蔡以這次內閣改組為例，她充分尊重蘇的權責，「但他改組這幾天，也打了2、3次電話給我。」像是教育部長最後由潘文忠回鍋，而非之前內定的陳良基，她原本看到報紙，聽說找陳做教育部長，但隔了一天卻變了，沒想到找潘回來。

她也透露，對於正國會龍頭林佳龍的規畫，曾有過許多考量，但最後由他接掌交通部，也是完全尊重蘇貞昌的決定。

(中國時報)