新書今出版 強調「藍皮台骨」！元宵前後 王金平宣布選總統

2019年01月16日 04:10 中國時報 周毓翔 、 郭建伸 、 盧金足 ／綜合報導 ／綜合報導

前立法院長王金平新書《橋─走近王金平》，今日正式出版，王金平明天將在高雄市舉辦「辭歲‧感恩」餐會，發表新書，並邀高雄市長韓國瑜等地方人士參與。對於何時宣布參選總統，王金平昨受訪時說，時機可能在元宵節前後，他並再度強調「因緣足的話，才能宣布時間」。

國民黨有意參選總統人選者眾，王金平被視為熱門人選，媒體昨問「今天日子不錯，因緣到了嗎？」王金平笑說「現在累積當中」、「因緣還在累積當中」；王金平新書內強調自己「篤信緣分」，佛法講求因果與因緣，「善緣常臨，凡事圓滿」也是他的家訓。

新書內容指出，過去他被點名參選立法院副院長時，他也是回答記者「因緣成熟，水到渠成」，後來他順利當選。

新書《橋》隱含著被外界調侃「喬王」的含義，不過王在書中指出，數十年政治生涯都努力在「理」與「利」間找出平衡，兼顧法理與權益，各方都能接受的方案，如果這樣被稱為「喬王」，「那我欣然接受」。他認為「喬」本身不帶負面，就是一種協調。

王金平對「喬王」稱號不以為意，但對外界批判「藍皮綠骨」卻相當在意，他在書中說自己很少動怒，有一次就是有人說他「藍皮綠骨」而動怒，他強調自己為台灣奉獻，為黨盡責，是「藍皮台骨」才對。

至於是否會與國民黨主席吳敦義或前新北市長朱立倫結盟，王金平說，如果大家都有登記參選，當然是兄弟登山各自努力。

新閣揆蘇貞昌昨至立院拜會王金平，民進黨團總召柯建銘與行政院副祕書長何佩珊先請王金平為新書簽名。何佩珊問王這本書「有沒有我們共同的回憶？」王金平則向柯、何兩人簡單介紹書本內容，如與巴拉圭、薩爾瓦多、教廷的元首或國會議長拜會合影，柯建銘則說，「（書）裡面都是（各國）總統較多啦。」

王金平昨出席東森房屋在台中舉辦的尾牙活動時表示，九二共識、一中各表、一個中國，這三者都糾纏在一起，沒辦法釐清，台灣要參與區域組織，擴大外交關係，台灣的經濟在國際上才有公平競爭，盼不分藍綠，不分朝野討論出共同結論，作為台灣的定位、兩岸關係定位。

(中國時報)