新書今出版 強調「藍皮台骨」！元宵前後 王金平宣布選總統
前立法院長王金平新書《橋─走近王金平》，今日正式出版，王金平明天將在高雄市舉辦「辭歲‧感恩」餐會，發表新書，並邀高雄市長韓國瑜等地方人士參與。對於何時宣布參選總統，王金平昨受訪時說，時機可能在元宵節前後，他並再度強調「因緣足的話，才能宣布時間」。
國民黨有意參選總統人選者眾，王金平被視為熱門人選，媒體昨問「今天日子不錯，因緣到了嗎？」王金平笑說「現在累積當中」、「因緣還在累積當中」；王金平新書內強調自己「篤信緣分」，佛法講求因果與因緣，「善緣常臨，凡事圓滿」也是他的家訓。
新書內容指出，過去他被點名參選立法院副院長時，他也是回答記者「因緣成熟，水到渠成」，後來他順利當選。
新書《橋》隱含著被外界調侃「喬王」的含義，不過王在書中指出，數十年政治生涯都努力在「理」與「利」間找出平衡，兼顧法理與權益，各方都能接受的方案，如果這樣被稱為「喬王」，「那我欣然接受」。他認為「喬」本身不帶負面，就是一種協調。
王金平對「喬王」稱號不以為意，但對外界批判「藍皮綠骨」卻相當在意，他在書中說自己很少動怒，有一次就是有人說他「藍皮綠骨」而動怒，他強調自己為台灣奉獻，為黨盡責，是「藍皮台骨」才對。
至於是否會與國民黨主席吳敦義或前新北市長朱立倫結盟，王金平說，如果大家都有登記參選，當然是兄弟登山各自努力。
新閣揆蘇貞昌昨至立院拜會王金平，民進黨團總召柯建銘與行政院副祕書長何佩珊先請王金平為新書簽名。何佩珊問王這本書「有沒有我們共同的回憶？」王金平則向柯、何兩人簡單介紹書本內容，如與巴拉圭、薩爾瓦多、教廷的元首或國會議長拜會合影，柯建銘則說，「（書）裡面都是（各國）總統較多啦。」
王金平昨出席東森房屋在台中舉辦的尾牙活動時表示，九二共識、一中各表、一個中國，這三者都糾纏在一起，沒辦法釐清，台灣要參與區域組織，擴大外交關係，台灣的經濟在國際上才有公平競爭，盼不分藍綠，不分朝野討論出共同結論，作為台灣的定位、兩岸關係定位。
(中國時報)
推薦閱讀
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範