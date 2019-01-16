《橋--走近王金平》揭馬王兩次對槓！黑金、李餘孽攻訐 公道伯不爽馬

2019年01月16日 04:10 中國時報 周毓翔 、 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

2020總統鋪路？ 王金平雲林餐會席開110桌

前立法院長王金平出版新書《橋─走近王金平》，揭馬王政壇兩次對壘幕後祕辛。王金平在書中回顧最知名的「九月政爭」，他感嘆直到今天，他仍不明白，這場憑空出現所謂「政爭」，究竟為何而爭，又爭到了什麼。馬王兩次對決，都為往後國民黨埋下不團結隱憂。

王金平在新書中透露，當馬英九要召開「重大司法風紀事件」記者會時，他正前往馬來西亞要去主持他女兒的婚禮，當國內沸沸揚揚時，他還在馬來西亞待了一段時間才回來，他也首度在書中透露當時在馬來西亞的心路歷程。

王金平指出，當時他立刻致電給馬英九，說明待婚禮結束就會回台北。王金平說當時他身邊的人心急如焚，想要連絡上他，擔心他心情惡劣，但其實他置身美麗海島，心情坦蕩舒坦。

後來他在馬來西亞請幕僚草擬聲明，一家人就在馬來西亞研究聲明稿內容，一起修正，「說來大家不相信，這天早上我感到滿滿幸福，一家人為了一個共同目標，真正成為一個TEAM，那樣感覺真好」、「親情才是最值得珍惜的」。

王金平說，他相信台灣民眾看得清是非曲直，整場風暴他都以「逆增上緣」的態度去面對。只是為了這場不知從何而來的風暴，社會付出重大代價，摧毀司法信心，也重創國民黨內部團結與外界形象。

王金平也談及另一場馬王對壘，2005年國民黨主席選舉，王金平與當時台北市長的馬英九競逐。王金平說，當時媒體出現大量「台灣黑金總代表」、「李登輝餘孽」來攻擊他，對他個人傷害事小，撕裂黨內團結至今難以彌合。

選後他當面詢問馬英九，為何選舉期間攻擊他「黑金」，馬沉默不語。王親自向馬解釋，他從政清白，不拿回扣不收紅包，何來黑金？至於「李登輝餘孽」，他不否認與李淵源很深，李對他有栽培之恩，但李是不是台獨，他不清楚，至少李從未對他提起台獨二字，用「餘孽」攻擊同志實在過分。

將接任國民黨副主席的前台北縣長周錫瑋昨接受廣播專訪時，他不客氣地說，國民黨確實是分歧、混亂、沒有整合，政策在哪？邏輯在哪？中心思想在哪？現在的國民黨是無法回答這些問題的，候選人（總統候選人）都只在經營黨內選票，「我覺得太混亂了」。

(中國時報)