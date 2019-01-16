吳敦義變臉怒回 中華民國地盤

2019年01月16日 04:10 中國時報 吳岳修 、巫靜婷／綜合報導 、巫靜婷／綜合報導

國民黨主席吳敦義15日到新北市三重舉辦地方選舉感恩茶會，被問到是否參加兩岸國共論壇時表示，若未遭管制將考慮參加，他也重申「一中各表的九二共識」基本原則，媒體詢問到三重是否「踩到朱立倫地盤？」吳敦義瞬間變臉怒回：「這是中華民國地盤！」氣氛尷尬，侯友宜在會後未大合照即離席。

國民黨2018年底地方選舉大勝，昨在新北市三重社教館舉辦感恩茶會，國民黨主席吳敦義、副主席曾永權、立委羅明才、新北市長侯友宜、新北市議長蔣根煌、新北市黨部主委李乾龍等人到場。吳敦義下午則馬不停蹄出席苗栗縣黨部選舉感恩茶會。

新北市長侯友宜致詞強調，2020國民黨不管誰出來選，民眾不要空口說白話的人，只有把市政做好，國民黨才有機會。

吳敦義一到場就被媒體詢問是否參加國共論壇，吳敦義說，依照國家機密保護法規定，副總統要卸任滿3年才能參加，否則需現任總統同意，今年520他卸任副總統才屆滿3年，屆時若還有列管，他會改請副主席去，否則會慎重考慮參加。

吳敦義再次提及「一中各表的九二共識」並強調，兩岸都堅持一個中國原則，雙方同意用口頭聲明方式各自表達，因有這共識，才促成當時辜汪會談，也帶來8年兩岸穩定發展。

媒體追問吳敦義來到三重「是否踩到朱立倫地盤？」吳敦義瞬間變臉怒回：「不要這樣講好不好？這是中華民國地盤！」離去前忍不住轉頭告訴記者，「我當過行政院長，是不是全台灣都我地盤？中華民國每一寸土地都是全國人民共有！」侯友宜一旁緩頰表示：「新北市歡迎吳主席。」

前新北市長朱立倫昨並未現身茶會，吳敦義與到場立委、市議員、黨代表及黨員拍大合照，侯友宜隨後悄悄離去。

(中國時報)