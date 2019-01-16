2020總統立委合併選舉 贊成占多數

2019年01月16日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

中央選舉委員會15日在台中市選舉委員會舉行首場「第15任總統副總統選舉與第10屆立法委員選舉是否同日舉行投票中區公聽會」，與會者大多都贊成合併選舉。中選會代理主委陳朝建表示，將匯集各政黨意見及各界民意，經由委員會討論決定，最慢2、3月將拍板定案。

來自新竹縣市、苗栗、彰化、台中、南投縣等地區代表出席中區公聽會。竹市選監小組召集人黃錦能對總統與立委合併選舉表達贊成，並建議修憲讓第9屆立委任期延長至5月20日，與總統任期一樣，避免總統選後長達4個月空窗期。

台中市選監小組召集人王洲明反對合併選舉，他認為，分開舉辦，即使公投綁大選，工作人員遴派困難度也會降低，合併節省的選務經費、行政成本有限。

市議員李天生說，本屆蔡英文總統選出來時，馬英九還在當總統，根本是「乾瞪眼」，要打破空窗期，改採合併選舉，可節省人力、物力和財力。

中正大學政治研究所前所長謝敏捷也贊成合併選舉，建議公投應研究電腦投票及電腦開票，讓百姓信任，也更有效率。

陳朝建總結指出，過去已有兩次合併辦理經驗，最後會將意見彙整，一併交給中選會委員會審議，最慢2、3月拍板定案；中選會表示，目前民意調查約75％傾向支持總統與立委合併舉行。

(中國時報)