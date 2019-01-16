認違法兼職 監院彈劾管中閔

2019年01月16日 04:10 中國時報 鄭舲 、 崔慈悌 、 張理國 、 林志成 、 簡立欣 ／綜合報導 ／綜合報導

監察院15日通過管中閔兼職的彈劾案，監委陳師孟（右）表示，管中閔違反公務員服務法第14條第1項公務員禁止兼職之規定，監委蔡崇義（左）表示固定、持續、長期，就構成兼職要件。（季志翔攝）

在管中閔任台大校長一周、椅子還沒坐熱之際，監委王幼玲、蔡崇義調查指出，管擔任政委及兼任經建會、國發會主委期間，不具名、「常態性」為壹週 刊寫社論，獲取年約65萬元兼職報酬，違反《公務員服務法》14條1項「禁止兼職」規定；監院彈劾審查會昨以7對4票，通過對管彈劾案。

彈劾案記名投票決定，「蔡系」監委陳師孟、田秋堇、林盛豐、瓦歷斯．貝林、張武修、楊芳婉全投贊成票，「馬系」監委中，方萬富投贊成，王美玉、劉德勳、章仁香及江明蒼投反對票。

蔡系6人馬系1人 投贊成

王幼玲說，根據國稅局資料及壹傳媒回復發現，管任職台大教授期間與該公司口頭約定供稿，每月獲取約5萬元、年約65萬元固定稿酬，但管入閣任政委後未終止供稿，2012至2015年間，共獲取190萬元報酬。

蔡崇義表示，法制對公務員兼職向來採嚴格立場，雖允公務員在「不妨礙工作與本職性質或尊嚴」或「不涉職務事務」時，得投書媒體賺稿費，但限「偶一為之」、「非經常、固定」等要件，但管與壹傳媒合作是固定性及週期性，明顯構成兼職行為。

非偶一為之 3年賺190萬

王幼玲說，管匿名供稿壹週刊等於代表壹週刊觀點立場，且社論內容與管業務大多相關，如「亞太自貿協定向前衝」、「區域自貿協定仍是當務之急」等。蔡崇義說，這些社評90％以上與國家政策或經濟有關，與銓敘部函示「編撰專欄不涉職務」衝突。

至於是否影響管中閔校長職務？審查會主席陳師孟說，彈劾較像「起訴」，處分需交公懲會裁決，非監院置喙。受監院彈劾後，公懲會將依情節輕重做出撤職、休職、降級、減俸、記過或申誡等形式處份。該調報告將在一、兩個月內出爐。

管稱沒違法 將完整說明

銓敘部官員表示，監院是以管作法形同簽承攬業務契約來認定。他說，為保障言論自由，政務官或一般公務員自行投稿都沒問題，公務人員服務法中並未明文規定哪些行為屬兼職，而是要由管當初服務單位或相關單位認定，這部分不屬銓敘部主管範圍。

教育部長潘文忠說，尊重監院，此事還要移公懲會複審，教育部會等複審結果出來再處置；台大校長管中閔昨先表示「自己沒違法」，稍後說，等看到公文後會完整說明。

(中國時報)