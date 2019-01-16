吳釗燮力挺 口譯哥原派駐美副代表

2019年01月16日 04:10 中國時報 楊孟立 、 崔慈悌 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

「口譯哥」趙怡翔人事派任案風波不斷，外交部長吳釗燮14日晚親上火線，證實原先考慮派任趙怡翔為「駐美副代表」，不過最終沒做這決定，過程中也一直與駐美代表高碩泰及蔡英文總統討論。

雖然吳釗燮說，過程中一直與總統有討論。但蔡英文14日晚與雜誌媒體餐敘時，對口譯哥外派案表示「看報才知道。」

本報去年12月24日率先披露趙怡翔可能外派「駐美副代表」，此一人事作業在外交部內引發抨擊。吳釗燮當天在立法院受訪回應，「會以祕書方式外派趙怡翔到美國」；後續又曝光趙怡翔接任駐美處政治組長職務，引起各界議論。

吳釗燮前晚接受政論節目電訪表示，趙怡翔與他參與很多外交工作，其歷練、為人處世及與文官間的相處都很好，「若他能負責到駐美處和美國政府、智庫溝通，以其能力應非常充分，也就做此決定。」

主持人追問是否曾考慮任命趙怡翔為駐美副代表？蔡總統是否覺得不妥？吳釗燮坦言，一開始是有討論各種可能性，包括副代表也是選項，由於副代表是政治任命，最終沒做這決定。

吳釗燮強調，過程中都有與蔡總統簡單交換意見，但最後任命是他個人決定，他也必須負起責任。到目前為止，命非常合理，絕對能勝任。

蔡總統14日與媒體茶敘時說，「我也是看報才知」。小英說，「總統只能追著部長要成績，但他用什麼人、用在什麼位置，這是部長權力。我有看到一些輿論，但這是部長自己要面對的。」總統府發言人黃重諺昨說，總統就是尊重外交部長人事權。

民進黨台北市議員王世堅在節目上向吳喊話，「整個外交部都在幫口譯哥講話，難道國家沒其他重要事了嗎？外交沒有更要值得努力的事了嗎？」

駐德代表謝志偉昨在臉書力挺趙表示，吳部長在為民進黨政府、為台灣培養一位「萬中難得取一」的對美外交人才。

(中國時報)