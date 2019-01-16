否認授意放管 小英透露喊過「我反對」
前教育部長葉俊榮同意管中閔任台大校長，引爆綠營內部反彈。外界質疑蔡總統早知，蔡英文表示，她當天在總統府開會，賴清德告訴她葉俊榮要開記者會，她說「我反對啊！」沒想到葉沒跟她報告，就開記者會宣布了。
去年12月24日下午3點葉俊榮召開臨時記者會，宣布教育部「勉予同意」管教授上任台大校長，此舉仍引發綠營大反彈，獨派大老吳澧培就表明「放管」是讓他們決定逼宮的最後一根稻草。
蔡英文14日與雜誌媒體餐敘，根據鏡週刊和壹週刊報導，蔡英文表示，葉俊榮很想做這件事（通過管任命案），「但我真的不知他那天下午要開記者會宣布。」她說，當天她在總統府開會，賴清德就在她旁邊，還把簡訊給她看，告知葉3點要開記者會，「我當時抬頭看了一下時間，是1點58分」，當場跟賴說：「我反對啊！」
賴清德還跟葉俊榮回訊「你要跟總統報告！」葉俊榮也答應，蔡表示，「當時以為他（葉）沒來跟我報告，大概不會開（記者會）了，到下午4點我跟立委座談時，有位立委拿起手機說新聞已推播，那時我確實有點錯愕。」言談間對未能及時阻止顯得懊悔。
蔡英文也透露，行政院內部討論過，是否可能把（核准）公文追回，還請政委羅秉成研究法律程序，但羅認為，葉俊榮是於法有據。
外界好奇，葉俊榮下台後，是否曾跟蔡英文見過面？蔡無奈說：「都這樣了，誰敢再跟他碰面？」她說，九合一選後，葉曾問過她，當時她就跟葉說，這件事已進入訴願程序，就依訴願處理，「事情就是這麼簡單」。對外界認為是她授意葉俊榮，小英苦笑地說「我覺得這是宮廷劇看太多了。」
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。