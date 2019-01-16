否認授意放管 小英透露喊過「我反對」

2019年01月16日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

前教育部長葉俊榮同意管中閔任台大校長，引爆綠營內部反彈。外界質疑蔡總統早知，蔡英文表示，她當天在總統府開會，賴清德告訴她葉俊榮要開記者會，她說「我反對啊！」沒想到葉沒跟她報告，就開記者會宣布了。

去年12月24日下午3點葉俊榮召開臨時記者會，宣布教育部「勉予同意」管教授上任台大校長，此舉仍引發綠營大反彈，獨派大老吳澧培就表明「放管」是讓他們決定逼宮的最後一根稻草。

蔡英文14日與雜誌媒體餐敘，根據鏡週刊和壹週刊報導，蔡英文表示，葉俊榮很想做這件事（通過管任命案），「但我真的不知他那天下午要開記者會宣布。」她說，當天她在總統府開會，賴清德就在她旁邊，還把簡訊給她看，告知葉3點要開記者會，「我當時抬頭看了一下時間，是1點58分」，當場跟賴說：「我反對啊！」

賴清德還跟葉俊榮回訊「你要跟總統報告！」葉俊榮也答應，蔡表示，「當時以為他（葉）沒來跟我報告，大概不會開（記者會）了，到下午4點我跟立委座談時，有位立委拿起手機說新聞已推播，那時我確實有點錯愕。」言談間對未能及時阻止顯得懊悔。

蔡英文也透露，行政院內部討論過，是否可能把（核准）公文追回，還請政委羅秉成研究法律程序，但羅認為，葉俊榮是於法有據。

外界好奇，葉俊榮下台後，是否曾跟蔡英文見過面？蔡無奈說：「都這樣了，誰敢再跟他碰面？」她說，九合一選後，葉曾問過她，當時她就跟葉說，這件事已進入訴願程序，就依訴願處理，「事情就是這麼簡單」。對外界認為是她授意葉俊榮，小英苦笑地說「我覺得這是宮廷劇看太多了。」

(中國時報)