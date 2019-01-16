管律師聲明 錯誤彈劾令人遺憾

2019年01月16日 04:10 中國時報 張孝義 、 郭建伸 、 楊佳穎 、 張理國 、 簡立欣 ／綜合報導 ／綜合報導

針對監院彈劾，藍委及北商校長咸認引用法規錯誤，「牛頭不對馬嘴」；管中閔義務律師團昨晚聲明，指管與雜誌社無定期供稱契約關係，稿費作為認定兼職依據於法無據，且投稿屬言論自由，「彈管案以法無依據之理由提出錯誤彈劾，令人遺憾。」

國民黨立委林奕華指出，根據銓敘部解釋函，專欄寫稿未違法，監院疑引用民國99年針對電視節目主持相關函釋，是牛頭不對馬嘴；藍委陳學聖說，管每篇稿費都依法申報並未隱匿，顯然監院沒採信管講話，希望未來公懲會複查時查明。

不具名行政官員說，監委認定管「兼職」並引據「軍公教人員兼職費支給表」強調管非「獲取薄利」，但該要點並不適用管中閔。官員指出，稿費多少人事行政總處沒規定，監委所提「軍公教人員兼職費支給表」其實是「軍公教人員兼職費支給要點」規定，這項規定與管無關。

北商校長張瑞雄指出，銓敘部75.9.5.（七五）臺銓華參字46252號函，依大法官會議41年11月22日第11號解釋，公務員不得兼任新聞紙類及雜誌編輯人、發行人等，報社專欄撰稿，倘不涉職務事務，無禁止規定。另根據司法院32.4.28.院字第2508號函，公務員在報紙雜誌投稿，或著作書籍出版，收受報酬或編輯研究學術雜誌刊物，均非公務員服務法第13條所謂經營商業。

管義務律師團昨晚聲明亦提及張瑞雄所言相關法規，並稱管任公職前後投稿，並非都獲採用，更從未擔任或兼任報刊雜誌任何職務，亦無定期供稿契約關係。

聲明說，發表著作或投稿恰屬最典型言論自由範疇，不因著書論述或投稿次數、收受稿費與否或是否以其名義而異其保障。

(中國時報)