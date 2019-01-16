管律師聲明 錯誤彈劾令人遺憾
針對監院彈劾，藍委及北商校長咸認引用法規錯誤，「牛頭不對馬嘴」；管中閔義務律師團昨晚聲明，指管與雜誌社無定期供稱契約關係，稿費作為認定兼職依據於法無據，且投稿屬言論自由，「彈管案以法無依據之理由提出錯誤彈劾，令人遺憾。」
國民黨立委林奕華指出，根據銓敘部解釋函，專欄寫稿未違法，監院疑引用民國99年針對電視節目主持相關函釋，是牛頭不對馬嘴；藍委陳學聖說，管每篇稿費都依法申報並未隱匿，顯然監院沒採信管講話，希望未來公懲會複查時查明。
不具名行政官員說，監委認定管「兼職」並引據「軍公教人員兼職費支給表」強調管非「獲取薄利」，但該要點並不適用管中閔。官員指出，稿費多少人事行政總處沒規定，監委所提「軍公教人員兼職費支給表」其實是「軍公教人員兼職費支給要點」規定，這項規定與管無關。
北商校長張瑞雄指出，銓敘部75.9.5.（七五）臺銓華參字46252號函，依大法官會議41年11月22日第11號解釋，公務員不得兼任新聞紙類及雜誌編輯人、發行人等，報社專欄撰稿，倘不涉職務事務，無禁止規定。另根據司法院32.4.28.院字第2508號函，公務員在報紙雜誌投稿，或著作書籍出版，收受報酬或編輯研究學術雜誌刊物，均非公務員服務法第13條所謂經營商業。
管義務律師團昨晚聲明亦提及張瑞雄所言相關法規，並稱管任公職前後投稿，並非都獲採用，更從未擔任或兼任報刊雜誌任何職務，亦無定期供稿契約關係。
聲明說，發表著作或投稿恰屬最典型言論自由範疇，不因著書論述或投稿次數、收受稿費與否或是否以其名義而異其保障。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。