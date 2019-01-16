不信任文官體制 用人只看碗外

2019年01月16日 04:10 中國時報 楊孟立

趙怡翔人事任命案遭外界炮轟，連綠營內部都有人看不下去，但外長吳釗燮依舊展現出「雖千萬人吾往矣」態度，力挺子弟兵到底。究竟是趙怡翔實在太優秀，非卿不可？還是其他文官能力有限，實在不堪大任？

民進黨雖然已全面執政，但面對國家龐大的文官體制，還是充滿不信任感，尤其是外交部常任文官，更易被扣上國民黨同路人帽子。時至今日，綠營內部猶自我催眠當年扁政府就是因文官不配合而垮台。

民進黨在野時羞辱公務員，執政後又大砍退休金，先是一手挑起社會對公務員的敵視，現在又一廂情願認為公務員會扯執政黨後腿。用狹隘「黨派之分」的眼光，看待全心全意「為國付出」的國家文官，是否太不公平了？

表面上，趙怡翔只是占駐美處的一個文官位置，但此例一開，往後就會有更多政治任命的文官比照辦理，即使哪一天政黨輪替之後，恐怕也將成為「新常態」。民進黨壓縮了經過特考的專業外交官升遷途徑，只是讓自己多一個被討厭的理由。

趙怡翔的能力或許不容質疑，趙怡翔的任用更是絕對合法，但為什麼非趙怡翔不可？最根本原因就是，他不是體制內的人，所以才可得到吳釗燮百分之百的信任。

吳釗燮上任外長之初，每月與基層年輕外交官舉辦便當餐會，更將此列為重要工作目標。外交部組織架構龐大，部長願意傾聽基層的聲音與意見，這絕對是好事；然而，這是否反映吳釗燮打從心底就不信任體制，懷疑體制內的人的忠誠度？因此，只有入世未深的年輕外交官，才是可以交付任務的對象。

吳釗燮再三強調，只要給趙怡翔「一點時間」，絕對會做出刮目相看的成績。然而，有多少文官是等了一輩子，卻還是等不到那「一點時間」。

(中國時報)