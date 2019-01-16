帛琉考察變觀光 藍批黨產會囂張

2019年01月16日 04:10 中國時報 周毓翔 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

黨產會2018年帛琉行程表

國民黨去年擬拋售中投公司轉投資之帛琉大飯店，黨產會去年8月派人前往帛琉考察，藍委爆料，黨產會提出的報告竟然在討論外交及觀光，與黨產無干。藍委呂玉玲批評，這是明目張膽硬塞觀光行程，已經到了氣焰囂張的地步。

3天考察 1個下午聽簡報

黨產會在考察報告中指出，中投公司申請許可處分帛琉大飯店全部股權，因此派人前往考察，但接著又寫，「8月24日飯店舉行20周年慶活動，本會認有派員赴現場調查之必要，因此派兩研究員就帛琉觀光、外交進行了解。」

報告中提到，兩名研究員不僅去參加20周年慶活動，也去考察當地觀光景點，包括巨石陣等處；也去拜訪台灣農業技術團、帛琉總統府等地，幾乎是外交及觀光行程，藍委質疑這與黨產會業務不相干。

呂玉玲質疑，「民進黨黨產會」花公帑出國考察，長達3天的考察行程，只有一個下午在飯店聽取簡報，明目張膽塞入這麼多觀光行程，簡直是氣焰囂張。

如何認定不當黨產 隻字未提

呂玉玲批評，整篇報告都在寫觀光及外交，這些都不是黨產會的業務範圍，反而「如何認定不當黨產」整篇報告隻字未聞，結論更是直接評論帛琉的觀光現況，連帛琉大飯店都消失了，直接讓這份考察報告變成觀光心得，「原來是交通部觀光局，我還以為是黨產會呢。」

黨產會回應 國民黨搞錯方向

對於藍委的質疑，黨產會發言人施錦芳表示，中投因為營業額下滑提出出售帛琉飯店，希望黨產會派員前往了解當地市場，經由向外交單位及當地業者了解後，認為帛琉是我國邦交國，出售該飯店應更謹慎，留著發展觀光，故駁回中投的出售請求。

施錦芳說，扣掉頭尾兩天在搭飛機，其實在帛琉只有兩天行程，要觀光也觀光不起來。目前就帛琉大飯店出售案，中投公司已向台北行政法院提起行政訴訟救濟，黨產會派員前往帛琉希望蒐集駐外單位及當地業者意見，以提供黨產會委員審查之參考，對此，中投公司也是相當清楚，國民黨可能搞錯方向或不了解，切勿欲指鹿為馬、混淆視聽。

(中國時報)