黃偉哲、黃智賢兄妹 睽違13年同框
中視新聞台晚間八點節目《夜問打權》主持人黃智賢主持風格犀利，深受觀眾喜愛，她的哥哥黃偉哲是新科台南市長，昨特地南下出外景專訪，政治立場不同的兄妹兩，藍綠一家親，睽違13年首度在公開場合同框，兩人有話直說，話題十足。
黃智賢看到黃偉哲，不忘恭喜他當選，專訪過程從兩岸議題聊到以核養綠等話題。兄妹兩的口才都不錯，說話直來直往，黃偉哲面對外界質疑兄妹藍綠兩邊同時押寶，他在節目上表示，他當市長，黃智賢並沒有得到什麼好處，妹妹主持節目廣受好評，他也沒有因此受惠，兄妹單純只是各做自己該做的事。
錄影前，黃智賢貼心的幫哥哥喬好領帶，黃偉哲也盡地主之誼，帶著黃智賢到台南知名景點藍晒圖文化園區，還一起玩自拍。錄製外景過程，兄妹一起在台南趴趴走，當地小吃很有名，黃智賢不忘請黃偉哲介紹美食，黃偉哲帶著黃智賢到正興街、國華街品嚐各種小吃，黃智賢還頻叫黃偉哲「老哥」。
黃智賢邊逛邊開玩笑虧老哥小氣，但錄影過程，買鳥蛋和甜不辣等小吃時，黃偉哲都是直接掏腰包埋單，展現老哥風範。兩人走在路上也有不少圍觀民眾，黃偉哲不忘跟旁人介紹「這是我妹妹」，兄妹之情互動自然。本集《夜問打權》內容今早10點在中天娛樂台重播。
(中國時報)
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