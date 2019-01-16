新聞透視》帛琉考察變觀光 行程多彩多姿！「黨產會」還有什麼不敢
藍委質疑，與觀光業務無涉的黨產會，去年派員花公帑赴帛琉考察，卻滿是觀光行程。儘管黨產會宣稱這是因為被認定為國民黨附隨組織的中投公司，想處分帛琉大飯店主動請黨產會前往調查，但是攤開兩位研究員的行程，黨產會的說法，無法令大眾接受。
國民黨資產被凍結，財務狀況捉襟見肘，中投欲處分帛琉大飯店，增加現金流量，這可以理解。黨產會大概是擔心中投「賤價出售」，因此特地派了兩位研究員至當地考察，「鑑價」意味濃厚，但是欣賞帛琉風光之後，得出的結論是邦交重要，不宜出售帛琉大飯店，因此否決中投的申請。
這個結論甚為有趣，黨產會無異是肯定國民黨維繫帛琉邦交有功。由此可看出，黨產會的見識猶如井底之蛙，一心只想追殺敵對政黨，而未慮及這些海外機構所肩負的政策任務，這其實是民進黨政府的損失。
同理，救國團辦理的海外營隊曾造福不少華裔與國際學子來台學習，自去年開始，營隊已銳減；剛宣誓遞補的僑選立委童惠珍就指出，過去婦聯會海外分會除服務僑社，也協助推動民間外交，如今因資產凍結，功能不再，令僑社備感失落。這些無形損失，絕對不是黨產會可以估算。
再者，這兩位研究員是什麼層級呢?駐帛琉大使館竟奉若上賓，勞動大使、公使陪著到處逛，至於聽取飯店簡報，除安排在8月23日下午勘查硬體設施外，接著竟安排在當天晚間10點30再聽取四項整修計畫的簡報。兩位研究員是日夜劬勞，操勞公務嗎?不，從他們的行程表來看，參訪活動實在太多彩多姿了。黨產會敢提出這種交際多於公務的報告，只能說這個機構太大膽，還有什麼不敢做的?
(中國時報)
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