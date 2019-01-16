蘇揆要求稽查100％ 桃機大排長龍

2019年01月16日 04:10 中國時報 陳麒全 、 游昇俯 ／綜合報導 ／綜合報導

行政院長蘇貞昌嚴令桃園機場務必將非洲豬瘟病毒阻絕在境外。關務署台北關昨立即提高入境旅客手提行李抽檢比例，造成入境旅客大排長龍，引發抱怨，但確查獲旅客夾帶豬肉丸子。

被蘇斥責不熟悉防疫業務的防檢局新竹分局長柯榮輝，昨日立刻重新製作宣傳標語並加大字體。至於旅客夾帶肉品遭開罰卻不繳罰款，是否禁止入境？移民署國境事務大隊指出，依據《入出國及移民法》規定，外籍旅客若攜帶違禁品可禁止入境，但認定是否攜帶違禁品為防檢局權責。

台北關稽查組關員昨試辦提高高風險地區入境旅客手提行李抽檢比例，上午3班從大陸飛抵台灣的班機幾乎同時抵達，海關一一檢查入境旅客手提行李，不到10分鐘，旅客人龍就排到整個入境動線後方，也引來部分旅客抱怨；昨晚也查獲1名從福州來的旅客夾帶1個含有豬肉的丸子，送交防檢局開罰20萬元。

蘇貞昌前天要求入境旅客手提行李100％稽查，政府會全力支持，立刻將缺乏的機具、設備到位，也將人力、檢疫犬需求滿足至100％。海關初估，需增購10台Ｘ光機、每台價格約200萬至250萬元，另需增加全天24小時分3班輪值人力130至150人，以及人員訓練時間、費用，才能因應繁重的防疫勤務需求。目前國內邊境查驗檢疫犬及領犬員僅有47組，人力、犬力已感到吃緊，今年亦將再增加3組檢疫犬。

相關人員私下表示，海關首度嘗試提升稽查手提行李比例，雖然立竿見影獲得績效，但也出現旅客排隊等候檢查，若要達到蘇揆要求的手提行李100％稽查程序，一定會大幅影響旅客通關入境速度，也會連帶影響桃園機場通關效率及服務品質評比成績。

(中國時報)