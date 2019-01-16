蘇揆要求稽查100％ 桃機大排長龍
行政院長蘇貞昌嚴令桃園機場務必將非洲豬瘟病毒阻絕在境外。關務署台北關昨立即提高入境旅客手提行李抽檢比例，造成入境旅客大排長龍，引發抱怨，但確查獲旅客夾帶豬肉丸子。
被蘇斥責不熟悉防疫業務的防檢局新竹分局長柯榮輝，昨日立刻重新製作宣傳標語並加大字體。至於旅客夾帶肉品遭開罰卻不繳罰款，是否禁止入境？移民署國境事務大隊指出，依據《入出國及移民法》規定，外籍旅客若攜帶違禁品可禁止入境，但認定是否攜帶違禁品為防檢局權責。
台北關稽查組關員昨試辦提高高風險地區入境旅客手提行李抽檢比例，上午3班從大陸飛抵台灣的班機幾乎同時抵達，海關一一檢查入境旅客手提行李，不到10分鐘，旅客人龍就排到整個入境動線後方，也引來部分旅客抱怨；昨晚也查獲1名從福州來的旅客夾帶1個含有豬肉的丸子，送交防檢局開罰20萬元。
蘇貞昌前天要求入境旅客手提行李100％稽查，政府會全力支持，立刻將缺乏的機具、設備到位，也將人力、檢疫犬需求滿足至100％。海關初估，需增購10台Ｘ光機、每台價格約200萬至250萬元，另需增加全天24小時分3班輪值人力130至150人，以及人員訓練時間、費用，才能因應繁重的防疫勤務需求。目前國內邊境查驗檢疫犬及領犬員僅有47組，人力、犬力已感到吃緊，今年亦將再增加3組檢疫犬。
相關人員私下表示，海關首度嘗試提升稽查手提行李比例，雖然立竿見影獲得績效，但也出現旅客排隊等候檢查，若要達到蘇揆要求的手提行李100％稽查程序，一定會大幅影響旅客通關入境速度，也會連帶影響桃園機場通關效率及服務品質評比成績。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。