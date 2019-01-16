中投異議 雙子星聯開添變數

2019年01月16日 04:10 中國時報 周毓翔 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

總投資金額超過600億元的台北雙子星（台北車站特定區C1、D1）聯合開發案，去年底完成第六次招標評選。不過國民黨欣光華公司不承認招標案引用民國106年增補契約，在1月9日向台北市捷運局和南海發展團隊正式發出律師函，開發案簽約將有重大變數。對此，北市捷運局表示，欣光華已於民國89年同意參與聯合開發案，雖事後未簽增補契約，但原契約仍有效力，不影響開發案進行。

市府聲稱 原契約仍有效

台北雙子星開發案去年12月27日進行第六次招標評選，由香港商南海發展有限公司及馬來西亞商馬頓有限公司合組之「香港商南海發展團隊」獲得最優申請人資格，最快今年3月底前完成投資契約簽定，民國114年可營運，開發總費用至少約647億元。

該開發案最大私地地主欣光華認為，他們是在民國89年與市府簽立協議書，無法接受市府為此次招標「量身打造」的106年增補契約書，欣光華也沒有簽字同意107年3月1日修正原則。

發律師函 提醒慎重考量

北市捷運局表示，增補契約書主要是C1區有38名地主加入開發案時間點不一，為讓簽約條件盡量一致，後來另外提出這份文件，欣光華公司民國89年就跟市府簽定同意開發書，經詢問律師，雖欣光華未簽增補契約同意書，但原同意開發仍有效。

知情人士指出，民國89年與106年的時空環境不同，各項法規也不同，依照民國89年版的協議書，開發案的容積率是1150％，欣光華可分配到的土地面積，高達7400多坪。若採用增補契約的方案，欣光華認為有損公司權益。

欣光華為此發律師函，特別告知南海發展團隊，若台北市政府有損及其公司權益，不排除採取必要的法律行動，可能對開發案的簽約內容一概不認， 請南海團隊「慎重考量」。

南海團隊 尊重市府處理

中投去年針對黨產會的事情發過聲明，因中投公司被黨產會認定為國民黨附隨組織，財產被凍結，要處分必須向黨產會申報許可。因此將來開發還得考慮國民黨、黨產會及中投公司之間的關係，可能讓投資團隊承受風險。

北市捷運局表示，欣光華涉及黨產會認定仍在訴訟，若最終判決結果欣光華為土地合法所有人，可依約繼續參與聯合開發案，否則應負賠償責任，市府也可依約取得其持有的C1土地，無論結果如何都不影響開發案進行。

針對欣光華公司發律師函提醒最優申請人簽約前應慎重考量，南海團隊回應，那是捷運局應該面對處理的問題，一切尊重其處理方式；至於黨產會認定部分，市府也已做處理，現在最重要的是做好雙子星開發案。

(中國時報)