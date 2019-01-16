麥當勞跟進 漢堡、雞腿漲3元
元月才過一半，餐飲業「漲」聲響起，繼去年1月針對蘋果派、薯條等點心類商品漲價，麥當勞昨（15日）公布將自23日起新一波調價與更換菜單計畫，總計新增9項新品、停售12項商品，套餐平均漲幅0.8%，原本每套154元的麥脆雞套餐自23日起不再供應。
連鎖品牌一波接一波漲價，包括鬍鬚張、拿坡里、肯德基、麥當勞、三商巧福與多家手搖杯連鎖紛紛調價，看似漲個5元10元不多，但飲食消費是日常生活，日積月累卻相當驚人，尤其在薪資幾乎凍漲、物價頻頻波動下，民眾的「被剝奪感」更深了。據已宣布漲價的業者表示，成本上漲來自於整體環境，除原物料上漲，元旦起基本工資提高也是因素。
麥當勞這波調價，大部分都是調升3元，例如超值全餐主餐5項漢堡類，包括大麥克、雙層牛肉吉事堡、勁辣雞腿堡、嫩煎雞腿堡與黃金起司豬排堡，都是調升3元；至於早餐類蛋堡與滿福堡系列也是調升3元，平均調幅約1.6%。也有部分商品降價，例如麥脆雞翅降價7元、McCafe有8項鮮奶茶全面調降10元。
以雞肉商品調價為例，肯德基單點炸雞漲6元、麥當勞單點雞腿則漲3元，財團法人中央畜產會觀察，其實雞肉原物料價格並無提高，反而比去年低；農委會畜牧處家禽生產科也指出，毛雞目前1台斤成本24.5元，比去年30.8元便宜，且毛雞的飼養量還比去年多，肉類成本應無變化，連鎖餐飲要考量的因素更廣，非單單只看雞肉成本。
台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德指出，國際原物料價格確實上漲，包括黃豆、小麥和玉米，連鎖企業較有調漲條件，路邊攤、小品牌較沒本錢漲價。
孫明德表示，元旦起基本時薪調至150元，時薪調得還比月薪多，大量使用工讀生的連鎖餐飲首當其衝；不過政府幫員工加薪是好事，也不該用「轉嫁成本」到消費者這樣的用詞。
(中國時報)
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