流感爆增49例重症 中壯年當心
流感疫情持續升溫，疾管署統計，國內上周爆增49例流感併發重症，創下本季自去年10月以來單周新增病例最高紀錄，特別是過去被認為健康無虞的50歲到64歲的中壯年都成為被病毒侵襲大宗，且流行病毒正式轉為3年前引發流感大流行的H1N1病毒，當年導致葉克膜都不夠用，中壯年中鏢後變成重症死亡率高達8％，目前還有9.2萬劑公費流感疫苗，呼籲民眾快施打流感疫苗。
日本、韓國、香港已陸續進入流感高峰期，香港的病房更因流感併發重症患者增加已被塞爆。疾管署統計，國內流感疫情上周因流感門急診就診人次達到8萬8千多人次，已超過7.5萬例的流行閾值，且春節還會持續升高。
疾管署防疫醫師林詠青說，上周(1月6日至1月12日)共新增49例流感併發重症病例，其中71.4%確診為H1N1、24.5%為H3N3。最年輕個案則有2名1歲嬰兒與1位2歲嬰兒，這3名嬰幼兒都沒有明顯病史。
疾管署副署長羅一鈞指出，近4周來社區流感病毒為H3N2及H1N1共同流行，但上周開始H1N1正式超越H3N2。H1N1在3年前曾在國內引起大規模流行並大舉侵襲50到64歲中壯年，因家屬多不願放棄急救，當年塞爆急診與重症病房，葉克膜不敷使用。
H1N1除了幼兒跟老人是高風險群，特別中壯年也有高侵襲率與高致病率，當年統計得到重症的中壯年死亡率可達8％，當時也因此修改疫苗接種規定，將50到64歲族群納入疫苗接種族群。
羅一鈞說，流感會引起體內大量免疫反應，導致破壞體內器官，因此會引起重症。
(中國時報)
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