雨衣發電 興大研發登國際期刊

2019年01月16日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

國立中興大學材料系團隊歷經1年研究，成功研發出可增加布料摩擦產生的靜電，並將其轉化為電力使用的「奈米防水發電布料」，穿上此布料製成的雨衣，即可將身體運動、颳風及下雨產生的機械能轉化為電力，成果獲《尖端科學》國際期刊刊登。

研發團隊成員、興大研究生蕭勇麒穿上奈米防水發電布料製作的運動鞋，只要一走動，裝置在鞋子後方的LED燈隨之亮起。興大材料系助理教授賴盈至表示，這種布料是以現有的防水布料加以改良，塗上高分子奈米塗層，讓其可擷取風、雨的能量並轉化為電力。

賴盈至與蕭勇麒、研究生吳幸玫1年前開始研究，因有感於下雨時視線不清、若使用雨傘遮擋相當危險，便開始構思，如何能將水能量轉變為電力，並做出警示作用，在研發期間，還曾因布料黏在一起、無法順利摩擦起電而遭遇瓶頸，之後採多層結構分離，才解決問題。

布料發電，究竟能發出多少電力？賴盈至指出，如果以A4紙張大小的面積計算，約可發電30至40伏特、驅動LED燈或手表電力，而人體運動產生的機械能轉換電力更多，且每件雨衣造價約50元，較現有的發電機、發電扇葉等便利且價格低廉。

除可作為雨衣、風衣布料，團隊還延伸開發出不需電源供給的自動驅動感測器，只要觸摸布料上的感測器，就能當作鍵盤、操控電腦或手機。賴盈至說，未來希望朝使用人體穿戴的方式充電、達到自給自足的智慧穿戴應用。

賴盈至強調，新開發的奈米防水發電布料相當耐用，多數都可丟入洗衣機清洗，且運用範圍廣泛，像是台灣選舉期間使用的旗幟、露營設備或房屋屋頂等都能使用，未來希望朝商品化發展，透過大量製造再降低成本。

(中國時報)