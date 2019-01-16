補教師違法體罰 4年不得受聘

2019年01月16日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南市永康區某美語補習班私設安親班，傳出學生考63分，竟被老師要求自打200下巴掌的不當體罰事件，台南市教育局除已對經營未立案課後照顧中心裁罰6萬元，15日召開短期補習班不適任人員認定委員會，決議認定林姓女教師4年內不得再於補習班受聘僱，將提報教育部複核後登錄全國不適任人員系統。此次認定結果是教育部補習及進修教育法修法實施後全國首例。

台南市教育局指出，2017年因應「狼師案」，輿論關注補教老師不受規範，「全國不適任教育人員通報及查詢系統」從原本僅能查詢學校不適任教師，立法院三讀通過《補習及進修教育法》修正案，補習班狼師、不適任教師也納入系統。

此外，為具體管制關注補習班狼師和不適任教師，教部要求各縣市成立性平委員會或成立認定委員會，南市據此成立認定委員會，專責裁處補習班不適任教師，審酌案件情節，認定1至4年不得聘僱，此案裁處最重4年處分。

教育局昨天召開短期補習班不適任人員認定委員會，林姓老師依然矢口否認不當體罰，不過，教育局接獲5名學生受害，學生家長出示醫院診斷證明，學生臉頰紅腫、挫傷情形不一，指證歷歷，會中決議該名教師4年內不得再於補習班受聘僱。

(中國時報)