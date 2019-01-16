國道連假夜不收費 學者不認同
交通部長林佳龍上任兩天就拋出利多，提早確定今年各連假國道夜間暫停收費的措施不會改變，學者們對此皆持保留態度，認為夜間免費對車輛分流的效果有限，更有人批評，政府現在不是靠專業在處理問題，而是政治考量至上。
逢甲大學運管系副教授李克聰指出，連假國道夜間免費短期可以維持，因為按照高公局委外研究的結果去改變收費模式，至少需要半年時間與民意溝通，交通部應訂出中期目標，例如取消基本里程免費、宣導短途車流不要上國道，還要把研究成果放上網路供社會檢視。
中華大學運管系副教授林祥生表示，林佳龍此舉可延續過去作法，讓民眾保有連假小確幸，也比較不會有民怨。但在高公局的研究中，此方法對車輛分流效果不大，恐怕也只能吸引到一小部分對價格比較敏感的車主，還須考量到用路人是否會為免收費，而疲勞駕駛導致肇事。
林祥生說，每次連續假期的天數都不同，性質也不一樣，應該還需要更多的數據去分析、了解，再決定是否要維持免收費。
交通大學副教授黃台生認為，真有用的方法，部長恐怕都不能採用，例如提高連假國道收費、國道客運免費或補貼等，力道足夠、對分流才能起真正效果。
(中國時報)
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