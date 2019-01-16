跟進工研院 資策會封殺華為
繼工研院明令華為手機、電腦連上內網後，經濟部所屬資策會昨也跟進第二槍，封殺華為產品使用。經濟部昨表示，20多個財團法人目前除這兩個單位外，暫未有統一禁用要求，但若行政院資安要求，不排除跟進。
全面設備盤點防堵
至於電廠、煉油廠、自來水系統等油電糖水國營事業，目前基於採購法限制都無採購陸資通訊設備與手機，未來如有其他要求也將配合。
資策會主管指出，上個禮拜進行設備盤點，已確認核心主機與骨幹網路都沒有華為產品，現在更進一步禁止華為產品使用無線內部網路。至於未來相關的採購或設備更新，會遵照行政院採購要求，採行必要的防範措施。
對於資策會扮演兩岸合作平台角色，禁止特定大陸品牌設備是否不妥？資策會說，身為政府體系一份子，須配合其指導方針。且資策會有研發部門，涉及產業機密，在資安防範上也有責任。
經濟部官員表示，目前只有工研院、資策會因技術機密問題決定禁用華為，其他金屬工業研究發展中心、車輛研究測試中心等其財團法人沒強制。但未來政院若資安升級要求，不排除跟進。
政院暫未統一強制
至於重要基礎設施的電廠、煉油廠、自來水系統等，官員說，國營事業本就有《採購法》限制使用中資產品，如政院有其他要求，可以配合沒問題。
經濟部工業局局長呂正華表示，政府機關很早就開始禁止在公務上使用中國大陸的手機，華為的手機連不上工業局的內網，且政府內部溝通的通訊軟體是使用國內自主研發的「揪科」，確保資訊不會外洩。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。