跟進工研院 資策會封殺華為

2019年01月16日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

繼工研院明令華為手機、電腦連上內網後，經濟部所屬資策會昨也跟進第二槍，封殺華為產品使用。經濟部昨表示，20多個財團法人目前除這兩個單位外，暫未有統一禁用要求，但若行政院資安要求，不排除跟進。

全面設備盤點防堵

至於電廠、煉油廠、自來水系統等油電糖水國營事業，目前基於採購法限制都無採購陸資通訊設備與手機，未來如有其他要求也將配合。

資策會主管指出，上個禮拜進行設備盤點，已確認核心主機與骨幹網路都沒有華為產品，現在更進一步禁止華為產品使用無線內部網路。至於未來相關的採購或設備更新，會遵照行政院採購要求，採行必要的防範措施。

對於資策會扮演兩岸合作平台角色，禁止特定大陸品牌設備是否不妥？資策會說，身為政府體系一份子，須配合其指導方針。且資策會有研發部門，涉及產業機密，在資安防範上也有責任。

經濟部官員表示，目前只有工研院、資策會因技術機密問題決定禁用華為，其他金屬工業研究發展中心、車輛研究測試中心等其財團法人沒強制。但未來政院若資安升級要求，不排除跟進。

政院暫未統一強制

至於重要基礎設施的電廠、煉油廠、自來水系統等，官員說，國營事業本就有《採購法》限制使用中資產品，如政院有其他要求，可以配合沒問題。

經濟部工業局局長呂正華表示，政府機關很早就開始禁止在公務上使用中國大陸的手機，華為的手機連不上工業局的內網，且政府內部溝通的通訊軟體是使用國內自主研發的「揪科」，確保資訊不會外洩。

(中國時報)